Фінляндія має стати уроком для Путіна — Воллес

Вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу має стати уроком для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив голова Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Sky News.

Він зазначив, що радий за Фінляндію, яка офіційно приєдналась до НАТО.

Також читайте Духовна незалежність і амбітний саміт НАТО: Зеленський звернувся до українців

"Я радий, що заявку Фінляндії на вступ до НАТО схвалено, і я хочу привітати цю країну в організації. Нехай Фінляндія стане уроком для президента Путіна", - сказав Воллес.

Крім того, британський міністр оборони зазначив, що Фінляндія добровільно приєдналась до НАТО.

"Фінляндія вирішила приєднатися з власної волі. Свобода вибору своїх альянсів, як право суверенної держави, є справою її громадян, і лише їх", - додав посадовець.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному, оскільки наша держава подала заявку на членство.

Крім того, ми раніше інформували, що високопоставлений представник НАТО на умовах анонімності розповів, що контрнаступ України буде ефективним. Водночас невідомо, коли і де він почнеться.

Читайте також: