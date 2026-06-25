Франция страдает от рекордной жары: видео с приготовлением еды на солнце стало вирусным

Жара во Франции / © Associated Press

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Аномальная жара во Франции не только создает опасность для здоровья, но и рождает необычные эксперименты. На фоне температур, приближающихся в отдельных регионах к +42 °C

Блогер olivierhude показал, как готовит еду прямо под лучами солнца.

В видео, которое распространяют в соцсетях, автор демонстрирует, как покидает сковороду с продуктами на солнце, шутя проверяя, достаточно ли горячий воздух, чтобы заменить привычную плиту. Кадры быстро стали вирусными и вызвали активное обсуждение пользователей.

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Комментаторы шутят, что в таких условиях «пательная уже не нужна», ведь солнце самое превратилось в источник тепла. В то же время эксперты напоминают, что экстремальная жара — это серьезный риск.

Во Франции уже есть погибшие из-за жары

На фоне рекордных температур во Франции сообщают о первых летальных исходах, связанных с аномальной жарой. Среди погибших двое маленьких детей.

Из-за опасных погодных условий страна закрыла сотни школ, сократила часть железнодорожных рейсов и ввела дополнительные ограничения на массовые мероприятия. В частности, в некоторых местах запрещается продажа алкоголя, поскольку она может усиливать обезвоживание и негативное влияние высоких температур на организм.

Жаркая волна охватила Европу

Высокие температуры также фиксируют в Испании, Италии, Германии, Великобритании и Португалии.

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Метеорологи связывают ситуацию с задержавшимся над Европой мощным «куполом тепла» — массой горячего воздуха. Частично оно поступает с севера Африки.

Специалисты предупреждают: из-за изменения климата подобные волны жары могут повторяться все чаще и экстремальные температуры становятся новым вызовом для городов и населения.

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