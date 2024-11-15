Использовали как тротуарную плитку: самую древнюю каменную табличку с 10 заповедями продадут за $2 млн

Тротуарная плитка, которая впоследствии оказалась старейшей каменной табличкой с 10 заповедями, теперь доступна на аукционе – ее можно приобрести всего за 2 миллиона долларов.

Об этом пишет LADbible.

Брусчатка, используемая перед домом в Израиле, оказалась 1500-летней табличкой с надписью библейских заповедей. Пожалуй, самая странная часть этой истории — тот факт, что табличка была найдена у железнодорожного пути в 1913 году, однако ее значение тогда не было осознано. Вместо этого плита высотой 60 см и весом 52 кг была переработана и использована как брусчатка возле чьего-то дома.

Уложенная лицевой стороной вверх и подверженная влиянию стихии, по плите ходило бесчисленное количество людей в течение 30 лет, пока кто-то не заметил значение древней надписи.

Плита написана давно запущенным палео-еврейским языком – это объясняет, почему люди не знали, что ходят по кусочке истории. Однако постоянный износ означает, что в некоторых местах надпись уже не совсем ясна.

Табличка с 10 заповедями / Фото: YouTube/Sotheby's

С тех пор табличка была объявлена "древнейшим известным резным изображением" библейских десяти заповедей – части Священного Писания, которая используется как в христианстве, так и в иудаизме – и датирована поздней римско-византийской эпохой.

Однако историки заметили, что этот текст имеет одно существенное отличие от заповедей, о которых большинство из нас знает, что дает нам представление о том, кому мог принадлежать этот текст.

Обычно третья строка в 10 заповедях звучит так: "Не произноси имени Господня напрасно". Эта табличка призывает читателя молиться на горе Геризим, которая является местом религиозного значения для самарян. Самаряне – это не просто персонажи библейской истории, а этнорелигиозная группа, отделившаяся от основного течения иудаизма около 3 000 лет назад.

Табличка с 10 заповедями / Фото: YouTube/Sotheby's

18 декабря табличку выставят на аукцион Sotheby's по цене около 2 миллионов долларов.

Напомним, что недавно 77-летний кусок свадебного торта королевы Елизаветы II продали на аукционе. Вместе с ним было продано письмо от невесты.

Читайте также: