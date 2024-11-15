Правительство изменило условия бронирования от мобилизации: детали

Бронирование от 1 декабря будет осуществляться через "Дії".

Кабинет Министров изменил условия бронирования работников от мобилизации. В частности, с 1 декабря это будет происходить в "Дії".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства 15 декабря.

По его словам, будет проходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям.

"Новый порядок будет действовать с 1 декабря. Для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. К этой дате все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило", – сказал он.

Кроме того, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики.

"Во-вторых, для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом. Теперь обязательны пункты для бронирования работников. В частности, начислена средняя зарплата в предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат", — рассказал прем. министр Украины.

По словам Шмыгаля, до 15 ноября был проведен аудит предприятий и организаций, имеющих статус критических и имеющих право бронировать сотрудников. По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить, подчеркнул глава Кабмина.

Как сообщалось, в Минэкономики рассказали, сколько украинцев пока имеют бронирование от мобилизации. Министр экономики Юлия Свириденко говорит, что за все время полномасштабной войны количество забронированных от мобилизации военнообязанных никогда не превышало 950 тысяч человек.

Читайте также:

Бронирование работников через портал Дія приостановлено до 15-го ноября