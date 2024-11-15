Уряд змінив умови бронювання від мобілізації: деталі

Бронювання від 1 грудня будуть здійснюватися через "Дію".

Кабінет міністрів змінив умови бронювання працівників від мобілізації. Зокрема, від 1 грудня це буде відбуватися через "Дію".

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 15 грудня.

За його словами, відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.

"Новий порядок діятиме від 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося", - сказав він.

Окрім того, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міністерством оборони та Міністерством економіки.

"По-друге, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом. Тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат", - розповів прем'єр-міністр України.

За словами Шмигаля, до 15 листопада був проведений аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути, наголосив очільник Кабміну.

Як повідомлялося, у Мінекономіки розповіли, скільки українців наразі мають бронювання від мобілізації. Міністерка економіки Юлія Свириденко каже, що за весь час повномасштабної війни кількість заброньованих від мобілізації військовозобов’язаних ніколи не перевищувала 950 тисяч людей.

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