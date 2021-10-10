Полсотни погибших и 69 пропавших: на реке Конго утонуло судно

Выжить удалось 39 людям.

На реке Конго утонуло импровизированное судно, по меньшей мере 51 человек погиб.

Об этом сообщает France 24.

Отмечается, что кроме подтвержденных жертв, еще 69 человек числятся пропавшими без вести. По словам пресс-секретаря губернатора провинции Монгала Демократической Республики Конго Нестора Магбадо, выжили 39 человек. Он добавил, что поисково-спасательные операции продолжаются, но исчезают надежды на то, что можно будет найти больше выживших.

Причиной аварии могла быть "перегруженность, усиленная плохой погодой" в ночное время. Провинциальная власти объявили трехдневный траур с понедельника.

Как сообщается, причиной аварии могла быть "перегруженность, усиленная плохой погодой" в ночное время.

Провинциальная власти объявили трехдневный траур с понедельника.

Аварии на судах — обычное дело в стране, поскольку суда часто перегружены пассажирами и грузами. Большинство пассажиров, путешествующих на судах, также часто не носят спасательных жилетов.

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