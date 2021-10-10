Гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять, что мы хотим.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 октября 2021 рассказывает, что Овнам следует искать партнерства, а Девам — не создавать себе проблем.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите партнерства. В отношениях можно действовать эмоционально. Попробуйте овладеть чувства на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Нужно двигаться вперед. В любви действуйте быстро. В рабочих вопросах нужно нарастить скорость.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Туз мечей"
Воспользуйтесь вашим интеллектом. В отношениях проявите разумные действия. На работе воспользуйтесь умными идеями.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз кубков"
Поработайте с вашими эмоциями. В отношениях растворитесь в наслаждении. На работе поймите, что вы хотите.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка мечей"
Вас могут обидеть. Защищайте свои чувства. На работе не дайте сделать вам больно.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не создавайте сами себе проблем. В отношениях ожидайте испытания. На работе не спешите двигаться вперед.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Туз пентаклей"
Дела улучшаются. В отношениях позвольте себе немного расслабиться. На работе запланируйте дальнейшее развитие.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не делайте быт основой всего. В работе ожидайте новых вызовов. А в отношениях со второй половинкой — ссор.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Дела улучшаются. В любви не оскорбляйте партнера или партнершу. А на работе действуйте по плану.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Сила"
Посмотрите в глаза собственным страхам. В отношениях овладейте свои стремления. А на работе покажите профессионализм.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. В отношениях ожидайте сюрприз. А на работе
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В любви остерегайтесь проблем. А на работе поработайте со своими комплексами.
Читайте также:
- Последний ретроградный Меркурий 2021: что обязательно нужно сделать и чего следует избегать
- Мистические руны: как гадать на древней азбуке
- Мистический прогноз на октябрь: что руны нам предвещают
- Лунный календарь на октябрь: когда полнолуние и новолуние
- Эзотерические лайфхак октября: пять советов