Сутки на фронте: боевики шесть раз нарушили режим тишины

Сутки на фронте: боевики шесть раз нарушили режим тишины

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.

Об этом говорится в утреннем возведении ООС.

За прошедшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Красногоровки враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

У Золотого-4 наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Водяного, что на Приазовье, противник применил гранатометы различных систем. В сторону Новолуганского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения. По состоянию на 7:00 10 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские бойцы контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, Россия продолжает держать у границ Украины 19 батальонно-тактических групп, несмотря на завершение учений "Запад-2021". Дипломат призвал руководство Кремля предоставить разъяснения по этому поводу в пределах Венского документа ОБСЕ.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку