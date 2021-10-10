Народные приметы, обряды и обычаи 10 октября

В некоторых местностях любая работа сего дня считается грехом.

10 октября церковь и верующие чтят память мученика Калистрата и воинов его — Гимнасия и других, апостолов от 70-ти: Марка, Аристарха i Зины, мученицы Епихарии, преподобного Игнатия, Браиловской иконы Божией Матери.

10 октября: церковный праздник

Святой Калистрат был родом из Карфагена. Дед святого Калистрата Неоскор служил при императоре Тиверия в Палестине, под руководством прокуратора Иудеи Понтия Пилата, и был свидетелем крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа, мученической смерти и славного Воскресения. Отец святого был христианином, он воспитал сына в вере и благочестии. Ночью, когда обычно все спали, Калистрат молился. Однажды воин, спал у него, услышав, что святой призывает имя Господа Иисуса, донес об этом военачальнику. Военачальник призвал к себе Калистрата, допросил его и хотел заставить принести жертву идолам, и святой ответил твердым и решительным отказом.

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Побои и страдания не сломили мужества мученика. Мучитель велел зашить его в кожаный мешок и утопить в море. Однако мешок Промыслом Божиим наткнулся на камень и прорвался, а святой Калистрат, поддерживаемый дельфинами, вышел на берег невредимым. Увидев это чудо, 49 воинов уверовали во Христа. Тогда военачальник бросил святого вместе с теми, кто уверовал в темницу. Перед этим все они были беспощадно избиты. Призваны вновь воины бесстрашно исповедали свою веру. Им было связано руки и бросили в водоем, но путы распались. Со светлыми лицами празднике стояли в воде и радовались своему Крещению. Над их головами было видно прекрасный венец, и все услышали голос: "Калистрате, со стадом твоим и иди упокоиться в вечных селениях". Одновременно с этим знамением задрожала земля, идол, стоявший неподалеку, разбился. Видя все то, что происходило, 135 других воинов также уверовали в Господа Иисуса Христа. Все они были брошены в темницу, где ночью были изрублены мечами. Позже на месте страданий мученика Калистрата и воинов его, был построен храм.

10 октября: народные традиции

Пчеловоды пытаются закончить приготовления к зиме. Убирают в омшаник последние ульи. Хозяйки в этот день раньше пекли специальное печенье с медом, которое съедали всей семьей на завтрак.

10 октября: что следует делать

Говорили, что 10 октября небесный покровитель пчел, Савватий Пчельник, закрывает все ульи на зиму, а потому, нужно завершить все работы, связанные с пчеловодством. Детям велели помолиться святому Савватию, поскольку бортничество и пчеловодство считалось делом, которое требует абсолютной нравственной чистоты.

10 октября: что категорически запрещено делать

В некоторых местностях любая работа сего дня считается грехом.

10 октября: украинские народные приметы

Сова кричит — к холоду.

Грач улетел — жди снега.

Дикие гуси на отлете — конец бабьему лету.

Вороны лежат на нижних ветвях деревьев — быть непогоде и ветру.

Рано линяют голуби — на ранние заморозки и холодную зиму.

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