Космический "карантин": на МКС российским космонавтам не хватает скафандров

Из-за отсутствия защитных костюмов россияне не смогут выходить в открытый космос.

Процесс разработки новых скафандров в России "вязнет в бюрократическом болоте". Об этом сообщает "Форбс" со ссылкой на генерального конструктора Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергея Позднякова.

У россиян на Международной космической станции в настоящее время осталось по два современных скафандра "Орлан-МКС" и два запасных скафандры предыдущего поколения "Орлан-МК". Каждый из них имеет свой ресурс по количеству разрешенных выходов в космос.

Поскольку в ближайшее время космонавтам предстоит установить на станции новый модуль "Наука", ресурс скафандров класса "Орлан-МКС" будет исчерпан. Один из резервных "Орлан-МК" вскоре будет частично разобран и утилизирован.

По словам Сергея Позднякова, процесс разработки новых скафандров "вязнет в бюрократическом болоте".

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"На согласование технических заданий, к сожалению, уходят годы. Маск, думаю, узнав, какую цепочку согласований нужно пройти, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию ", — заявил Поздняков.

Напомним, ранее члены экипажа Международной космической станции начали эксперимент с выращивания перца в условиях невесомости.

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