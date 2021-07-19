Будущие госслужащие впервые сдавали экзамен по украинскому языку

Это экзамен для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Хочешь работать на государство — должен знать государственный язык. Сегодня кандидаты на должности госслужащих впервые сдавали экзамен на уровень владения украинским языком. Далее принять участие в конкурсе смогут только те, кто подтвердят, что украинским владеют свободно.

Что претендентам на должности дается труднее — в материале ТСН.19:30.

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Сегодня день, к которому в Национальной комиссии по стандартам государственного языка долго готовились. Это начало эпохи чиновников, которые должны заговорить на украинском без ошибок.

Не прошло и пол часа после начала экзамена, как произошел технический сбой. Система должна выдержать до четырех сотен человек за одну сессию. Сегодня таких было 56. Решили эту проблему быстро, но часть заданий участники должны были делать сначала. Сам экзамен состоит из двух частей: письменной — где нужно пройти тест и написать текст, и устной. На экзамен - 2 часа. И таких сессий ежедневно будет три. Пока одни из аудитории уже выходят — другие только собираются зайти.

Отныне этот экзамен будут сдавать все, кто хочет занять государственную должность. Будущий чиновник должен говорить на украинском четко, логично и что не менее важно — грамотно. Ахиллесова пята чиновников — рассказывают в комиссии — пассивные конструкции.

И теперь работать на государство смогут только те, кто государственным языком владеет свободно на высоком или достаточном уровне.

Новости Украины: кандидаты на госдолжности впервые сдавали экзамен по украинскому - с чем было трудно

Напомним, почему закон о языке признали конституционным только сейчас. Законопроект о функционировании украинского языка как государственного парламент принял еще два года назад, однако депутаты, преимущественно из оппозиционного блока, утверждали, что языковой закон направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств, а также ущемление граждан по языковому признаку.

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