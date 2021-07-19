В кружевном платье с пикантным декольте и разрезом: Лара Стоун во второй раз вышла замуж

В кружевном платье с пикантным декольте и разрезом: Лара Стоун во второй раз вышла замуж

Одна из самых популярных моделей конца нулевых и 2010-х годов во второй раз вышла замуж и показала фото со свадьбы.

37-летняя нидерландская модель - Лара Стоун - в минувшие выходные вышла замуж за своего возлюбленного Дэвида Гривсона. Об этом манекенщица сообщила в своей Instagram, опубликовав черно-белые снимки со свадьбы.

"В эти выходные я вышла замуж за своего возлюбленного", - написала она под снимками.

Свадебная церемония состоялась в английском городе Хангерфорде в графстве Беркшир.

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Под венец Лара шла в белом кружевном платье по фигуре с пикантным декольте и разрезом спереди от британского бренда Tephi.

Свой образ невесты она дополнила босоножками н ашпильке, фатой до пояса, деликатным ожерельем на шее и лаконичными серьгами. Волосы модель собрала в скромную прическу. В руках она несла красивый свадебный букет цветов.

Напомним, 37-летний Дэвид Гривсон работает в сфере элитной недвижимости. С Ларой они познакомились в 2018 году в приложении для знакомств – Tinder. В прошлом году пара помолвилась.

Для Стоун этот брак стал вторым. Она была замужем (с 2010 года) 5 лет за актером Дэвидом Уоллиамсом, от которого у нее есть 8-летний сын Альфред.

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