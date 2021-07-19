В столичном развлекательном центре ребенка накрыло стеклянной витриной

Это был обычный поход в парк детских развлечений.

Стекло из витрины разбилось о ребенка в развлекательном центре столицы. От удара у 4-летнего мальчика перелом ноги и ушибы, кроме того — многочисленные царапины и порезы от осколков.

О том, как так случилось, что тяжелая конструкция полетела вниз и кто за это ответит — 19 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Осколки разбитого стекла — по одну сторону. И заплаканный от удара ними мальчик — по другую. Это видео мгновенно разлетелось по соцсетям. Парк детских развлечений, где на ребенка упала витрина.

4-летний Лиор прижимается к маме. До сих пор напуганный он поочередно показывает ТСН раны.

Это был обычный поход в парк детских развлечений. Лиор, говорит мама, играл с другими детьми, пока остальные члены семьи наблюдали из-за столиков кафе. Пирожные заманили мальчика подойти к витрине бара.

"Я туда залез сам рукой, а потом я упал", — рассказывает он.

Быстро и неожиданно для всех.

"За секунду — он падает и она (витрина - Ред.) его накрывает полностью стеклом", — вспоминает события того дня мама Ольга Шварцбург.

От удара у Лиора перелом ноги и многочисленные царапины.

"Ему сразу начали полоскать рот, так как стекло попало в рот. Порезал язычок", — рассказывает мама.

В парке развлечений показывают место, где все произошло. Витрина с кондитерским изделиями, которая там стояла, сейчас на ремонте.

Также демонстрируют и видео с камер наблюдения.

"На 42 см от пола находится ДСП, а потом начинается стекло. Ребенок залез на ДСП и ухватился за верх витрины руками. Сместился центр тяги и ребенок упал вместе с витриной", — говорит операционный директор сети развлекательных центров Роман Михайленко.

"Все, что находится там, должно быть максимально продумано, чтобы дети там отдыхали. Оно было нигде не прикручено, не закреплено абсолютно", — возмущается мать пострадавшего мальчика.

В полиции дело не комментируют, потому что родители заявление не подавали. Впрочем, адвокат, к которому обратилась ТСН — в подобных ситуациях, говорит, что многочисленные ушибы и перелом ноги — уже свидетельствуют о травмах средней тяжести.

"В этом случае руководство не просто должно возмещать ущерб нанесенный мальчику. А еще и будет нести уголовную ответственность — это как штрафы — от 17 тысяч гривен, так и до лишения и ограничения свободы — 3 и 5 лет", — отметил специалист.

Новости Украины: как случилось, что о ребенка разбилось стекло с витрины и кто за это ответит

"Это впервые за 14 лет. Нам очень досадно за эту ситуацию. Мы завтра встретимся и обсудим сумму компенсации", — пообещали в центре.

Впрочем, 4-летнему Лиору компенсация, о которой говорят взрослые — не интересна. С гипсом на ноге ему ходить еще месяц. А бегать так хочется уже.

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