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Украина и Грузия будут совместно бороться за возвращение своих оккупированных территорий

Украина и Грузия будут совместно бороться за возвращение своих оккупированных территорий

Фото: president.gov.ua

Об этом шла речь на международном форуме в Батуми, участником которого был президент Украины Владимир Зеленский.

Во время рабочего визита в Грузию Владимир Зеленский посетил наблюдательный пункт Абастумани на административной границе с оккупированной Абхазией. Глава украинского государства убедился, что Россия наращивает свой военный контингент на оккупированной территории Грузии.

Об этом говорится 19 июля в сюжете ТСН.19: 30.

На международном форму в Батуми, в котором приняли участие лидеры Грузии, Молдовы и Украины, президент Зеленский отметил, что вопрос оккупированных Абхазии и Крыма, необходимо активно ставить перед европейским сообществом. По его словам, обе пострадавшие от российской агрессии страны ждут от партнеров по ЕС четкого плана действий.

О своих перспективах по деоккупации этих территорий лидеры Украины и Грузии намерены узнать уже на ближайшем саммите стран Восточного партнерства. Ведь пока Европа медлит, Россия активно делает все, чтобы ослабить евроинтеграцию.

"Мы хотим, чтобы территория Европейского Союза стала больше, и за этот выбор территории трех наших государств, к сожалению, стали меньше. Мы знаем, что это временно, но насколько временно, во многом зависит и от вас, уважаемые европейцы, от вашей поддержки ", — заявил Зеленский.

Кроме того, вместе с Молдовой Украина и Грузия намерены совместно работать над вступлением в ЕС.

Новости мира: Украина и Грузия будут совместно бороться за возвращение своих оккупированных территорий

Новости мира: Украина и Грузия будут совместно бороться за возвращение своих оккупированных территорий