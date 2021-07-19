Вблизи Кременчуга зажгли стерню: огонь приближается к жилым домам

Местные жалуются, что пожарные до сих пор не приехали на вызов, а посоветовали селянам самим потушить огонь.

Село Максимовка Кременчугского района, Полтавской области, оказалось в дымовом плену из-за выжигания стерни.

Фото и видео огненной стены опубликовали в Сети.

Отметим, что 19 июля на Полтавщине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пока неизвестно, это умышленный поджог, или огонь вспыхнул из-за чьей неосторожности.

Местные жалуются, что пожарные до сих пор не приехали на вызов, а посоветовали селянам самим потушить огонь, который уже стремительно приближается к жилым домам.

Населенный пункт затянуло густым дымом, людям трудно дышать.

Вблизи Кременчуга зажгли солому: село затянуло густым дымом

Напомним, что выжигание стерни, соломы на полях, опавших листьев и т. п. в Украине запрещено. За это предусматривается штраф в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3060 до 6120 гривен) и на должностных лиц — от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 15 300 до 21 420 гривен). Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, тянут за собой наложение штрафа от 6120 до 12240 гривен и на должностных лиц — от 21 420 до 30 600 гривен.

В свою очередь экологи предупреждают, что сжигание стерни несет большой вред окружающей среде, а также может привести к опрокидыванию огня на природные участки и возникновению масштабных пожаров.

Напомним, что под Львовом обгорел человек при сжигании сухой травы.

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