В Британии супруги, прожившие вместе более полвека, умерли от COVID-19 в один день

Родные Кропли подчеркивают, что не знают, где именно они заразились коронавирусом, однако ухудшение их состояния наступило за считанные дни.
Супруги Кропли из Британии, прожившие в браке более пятидесяти лет, умерли от коронавируса с разницей в 12 часов.
Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что заболевание у супругов было диагностировано одновременно — их положили в одну палату, и они вместе боролись с болезнью.
Родные Кропли подчеркивают, что не знают, где именно они заразились коронавирусом, однако ухудшение их состояния наступило за считанные дни.
Первым умер муж, а жена, которая наблюдала за его страданиями, отказалась принимать лечение и через 12 часов умерла сама.
"Я никак не могу поверить в то, что произошло. COVID-19 забрал Джона, а через 12 часов и тетю Мэй", — рассказала племянница умершей.
Напомним:
- В Португалии семья антивакцинаторов сгорела за неделю от коронавируса.
- А в Киевской области из-за COVID-19 13 детей остались без обоих родителей. В столичной больнице от осложнений коронавируса умерла многодетная мать Диана Родикова. За неделю до этого ушел из жизни ее муж Владимир.