В Британии супруги, прожившие вместе более полвека, умерли от COVID-19 в один день

В Британии супруги, прожившие вместе более полвека, умерли от COVID-19 в один день

Родные Кропли подчеркивают, что не знают, где именно они заразились коронавирусом, однако ухудшение их состояния наступило за считанные дни.

Супруги Кропли из Британии, прожившие в браке более пятидесяти лет, умерли от коронавируса с разницей в 12 часов.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что заболевание у супругов было диагностировано одновременно — их положили в одну палату, и они вместе боролись с болезнью.

Родные Кропли подчеркивают, что не знают, где именно они заразились коронавирусом, однако ухудшение их состояния наступило за считанные дни.

Первым умер муж, а жена, которая наблюдала за его страданиями, отказалась принимать лечение и через 12 часов умерла сама.

"Я никак не могу поверить в то, что произошло. COVID-19 забрал Джона, а через 12 часов и тетю Мэй", — рассказала племянница умершей.

Напомним:

В Португалии семья антивакцинаторов сгорела за неделю от коронавируса .

. А в Киевской области из-за COVID-19 13 детей остались без обоих родителей. В столичной больнице от осложнений коронавируса умерла многодетная мать Диана Родикова. За неделю до этого ушел из жизни ее муж Владимир.

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