В Иерусалиме взошел Благодатный огонь

В Иерусалим приехали тысячи верующих, ожидая чуда восхождения Благодатного огня.
Сегодня, 23 апреля, в Иерусалимском Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.
Церемонию восхождения Благодатного огня ежегодно проводят в Великую Субботу перед Пасхой греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Чин восхождения совершается в Кувуклии (часовне) Гроба Господня.
Вынос Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа. После восхождения огонь по традиции передадут верующим и представителям христианских конфессий, которые развезут его по миру.
По преданию, если огонь не взойдет – это значит конец света. В этом году чудо произошло.
Thousands Christians празднуют Счастливый Fire ceremony в Церковь Сретения в Иерусалиме pic.twitter.com/a3KJM8YkHA— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) 23 апреля 2022