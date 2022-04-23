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В Иерусалиме взошел Благодатный огонь

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В Иерусалиме взошел Благодатный огонь

Associated Press

В Иерусалим приехали тысячи верующих, ожидая чуда восхождения Благодатного огня.

Сегодня, 23 апреля, в Иерусалимском Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Церемонию восхождения Благодатного огня ежегодно проводят в Великую Субботу перед Пасхой греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Чин восхождения совершается в Кувуклии (часовне) Гроба Господня.

Вынос Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа. После восхождения огонь по традиции передадут верующим и представителям христианских конфессий, которые развезут его по миру.

По преданию, если огонь не взойдет – это значит конец света. В этом году чудо произошло.

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