В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

До Єрусалиму приїхали тисячі вірян, чекаючи дива сходження Благодатного вогню.

Сьогодні, 23 квітня, в Єрусалимському Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.

Церемонію сходження Благодатного вогню щороку проводять у Велику Суботу перед Великоднем грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Чин сходження відбувається у Кувуклії (каплиці) Гробу Господнього.

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Винесення Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. Після сходження вогонь, за традицією, передадуть вірянам та представникам християнських конфесій, які розвезуть його світом.

За переказами, якщо світло не зійде - це означає кінець світу. Цього року диво сталося.