Понад 110 людей евакуювали з Луганщини 23 квітня - ОВА

У суботу, 23 квітня, вдалося евакуювати мирних мешканців з Попасної, Лисичанська та Сєвєродонецька.

23 квітня вдалося евакуювати 52 людини з Попасної та 32 людини з Лисичанська.

Загалом протягом суботи виїхали до безпечних регіонів України понад 110 людей.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він наголосив, що евакуація населення безкоштовна.

"Ще нещодавно евакуювали понад тисячу на день, зараз по 100-200 осіб. Але скільки би не було – ми рятуватимемо їм життя. Багато хто ще залишався через те, що свого часу натрапляв на недоброчестивого перевізника, який пропонував свої послуги за баснословні кошти. Яких в людей немає. Ще раз наголошую, наша евакуація безкоштовна – лише прийдіть до місць зборів, або дайте про себе знати. Як ще 32 лисичанина та 52 попаснянина, які виїхали сьогодні разом із 30 сєвєродончанами", - зазначив він.

Гуманітарну допомогу доправлено до населених пунктів Попаснянської громади - Комишувахи, Миколаївки, Врубівки.

Нагадаємо, із Сєвєродонецька сьогодні вдалося евакуювати близько 30 людей: із них 15 лежачих хворих.

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