Мінус один: нацгвардійці збили на Луганщині безпілотник окупантів

Українські військові продовжують успішно знищувати ворожу техніку.

На Луганщині нацгвардійці збили безпілотник росіян.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Нацгвардійці поверталися з виконання завдання, коли помітили ворожий безпілотний літальний апарат на низькій висоті. Військові прицільною стрільбою вразили ворожий "Орлан" зі стрілецької зброї. Апарат почав падати і завис на дереві.

"Українські воїни збили вже багато таких дронів і знають, що заявленої сотні тисяч доларів вони і близько не вартують. Але позбавити окупанта зайвих "очей" - завжди вкрай приємно", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, за 58 днів російські окупанти втратили в Україні близько 21,6 тисячі особового складу та 177 літаків.

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