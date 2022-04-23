Мінус один: нацгвардійці збили на Луганщині безпілотник окупантів

Українські військові продовжують успішно знищувати ворожу техніку.
На Луганщині нацгвардійці збили безпілотник росіян.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Нацгвардійці поверталися з виконання завдання, коли помітили ворожий безпілотний літальний апарат на низькій висоті. Військові прицільною стрільбою вразили ворожий "Орлан" зі стрілецької зброї. Апарат почав падати і завис на дереві.
"Українські воїни збили вже багато таких дронів і знають, що заявленої сотні тисяч доларів вони і близько не вартують. Але позбавити окупанта зайвих "очей" - завжди вкрай приємно", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, за 58 днів російські окупанти втратили в Україні близько 21,6 тисячі особового складу та 177 літаків.
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