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Українські військові на Великдень отримають "пасочки", якими пригостять окупантів - Резніков

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Українські військові на Великдень отримають "пасочки", якими пригостять окупантів - Резніков

Українські військові на Великдень отримають “подарунки”, якими вітатимуть російських окупантів.

Нове військове обладнання везуть щодня через кордон спеціальними конвоями.

Про це повідомив Міністр оборони Олексій Резніков.

“Нові “пасочки” ми веземо щодня через кордон спеціальними конвоями. І завтра будуть нові пасочки для наших ЗСУ, які їх дуже вдало використовують проти ворога.”, — наголосив Олексій Резников.

Нагадаємо, що фотограф склав портрет вбивці-Путіна із 1,5 тисячі знімків війни в Україні.

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