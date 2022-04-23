СБУ на Черкащині викрила чергового прихильника "руского міра"

Служба безпеки України викрила чергового колаборанта на Черкащині.

Мешканець Звенигородки через соцмережі відкрито підтримував "рускій мір" і стверджував, що тимчасово окупований Крим нібито є частиною Росії.

Про це повідомляє Управління СБ України в Черкаській області.

Зазначається, що у своїх дописах колаборант співчував загарбникам, виправдовував їх злочинні дії та закликав приєднатися до окупаційної "влади", якщо вони прийдуть у місто.

Під час обшуку у пропагандиста вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Управління СБУ в Черкаській області

Нагадаємо, раніше на Черкащині також викрили чергову кремлівську пропагандистку, яка виявилася уродженкою Росії. Жінка підтримувала окупацію частини територій України, а також заперечувала військову агресією Росії проти нашої держави.

Крім того, генерал Росії Віталій Школенко, який віддавав накази про обстріли Бучі та Ірпеня, виявився українцем. Зрадник також є уродженцем Уманського району на Черкащині.

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