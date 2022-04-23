Более 110 человек были эвакуированы из Луганщины 23 апреля — ОВА

Более 110 человек были эвакуированы из Луганщины 23 апреля — ОВА

В субботу, 23 апреля, удалось эвакуировать мирных жителей из Попасной, Лисичанска и Северодонецка.

23 апреля удалось эвакуировать 52 человека из Попасной и 32 человека из Лисичанска.

Всего в субботу выехали в безопасные регионы Украины более 110 человек.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что эвакуация населения бесплатная.

"Еще недавно эвакуировали более тысячи в день, сейчас по 100-200 человек. Но сколько бы ни было – мы будем спасать им жизнь. Многие еще оставались из-за того, что в свое время наталкивались на недобросовестного перевозчика, предлагавшего свои услуги за несносные средства. Каких у людей нет. Еще раз подчеркиваю, наша эвакуация бесплатная — только прийдите к местам сборов, или дайте о себе знать. Как еще 32 лисичанина и 52 попаснянина, выехавших сегодня вместе с 30 северодончанами", — отметил он.

Гуманитарная помощь направлена в населенные пункты Попаснянской общины — Камышевахи, Николаевки, Врубовки.

Напомним, из Северодонецка сегодня удалось эвакуировать около 30 человек : из них 15 лежачих больных.

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