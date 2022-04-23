У Дніпрі та області все ж таки діятиме комендантська година на Великдень

У Дніпрі та області все ж таки діятиме комендантська година на Великдень

На Дніпропетровщині скасували розпорядження про відміну комендантської години на Великдень через незаперечні дані від розвідки та СБУ про можливі провокації та ракетні удари у місцях масового скупчення людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Комендантська година діятиме з 23:00 суботи 23 квітня до 5:00 неділі 24 квітня. У цей час виходити на вулицю заборонено.

"Життя кожного з вас - безцінне. Будь ласка, залишайтеся вдома! Дивіться Пасхальну службу по телевізору або онлайн", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Великодню ніч комендантська година у Дніпрі скасована. Громадський транспорт у місті мав працювати цілодобово, аби мешканці могли дістатися церков. Однак цього не буде. За яким графіком буде їздити транспорт - поки невідомо.

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