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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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466
Время на прочтение
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В Катаре умер бывший шейх

Он скончался сегодня, 12 июля, в возрасте 74 лет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Хамад бин Халифа Аль Тани

Хамад бин Халифа Аль Тани / © Getty Images

В Катаре объявили о смерти бывшего правителя страны — шейха Хамада бин Халифы Аль Тани. Он скончался в возрасте 74 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани возглавлял Катар с 1995 по 2013 годы. За время его правления страна значительно усилила свое международное влияние, развила энергетический сектор и стала одним из ключевых игроков в регионе Персидского залива.

В 2013 году он добровольно передал власть своему четвертому сыну — нынешнему эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

Ранее сообщалось, что скончался сенатор США Линдси Грэм. Политик постоянно поддерживал Украину.

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Дата публикации
Количество просмотров
466
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