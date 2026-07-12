В Катаре умер бывший шейх

Хамад бин Халифа Аль Тани / © Getty Images

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В Катаре объявили о смерти бывшего правителя страны — шейха Хамада бин Халифы Аль Тани. Он скончался в возрасте 74 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани возглавлял Катар с 1995 по 2013 годы. За время его правления страна значительно усилила свое международное влияние, развила энергетический сектор и стала одним из ключевых игроков в регионе Персидского залива.

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В 2013 году он добровольно передал власть своему четвертому сыну — нынешнему эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

Ранее сообщалось, что скончался сенатор США Линдси Грэм. Политик постоянно поддерживал Украину.

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