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У Катарі помер колишній шейх
Він помер сьогодні, 12 липня, у віці 74 років.
У Катарі оголосили про смерть колишнього правителя країни — шейха Хамада бін Халіфи Аль Тані. Він помер у віці 74 років.
Про це повідомляє Reuters.
Шейх Хамад бін Халіфа Аль Тані очолював Катар від 1995 до 2013 рік. За час його правління країна значно посилила свій міжнародний вплив, розвинула енергетичний сектор та стала одним із ключових гравців у регіоні Перської затоки.
2013 року він добровільно передав владу своєму четвертому синові — нинішньому еміру Катару шейху Таміму бін Хамаду Аль Тані.
Раніше повідомлялося, що помер сенатор США Ліндсі Ґрем. Політик постійно підтримував Україну.
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