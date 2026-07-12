Померла остання американка, яка все життя дихала за допомогою "залізних легень" після поліомієліту

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У США померла 78-річна Марта Ліллард із штату Оклахома — остання пацієнтка в країні, яка до кінця життя користувалася апаратом «залізні легені» після перенесеного в дитинстві поліомієліту.

Про це повідомляє The Associated Press.

Доля Марти кардинально змінилася в червні 1953 року. Тоді п’ятирічна дівчинка прокинулася із сильним болем у горлі та скутістю шиї. Родина запідозрила поліомієліт і терміново доправила її до лікарні, де медики підтвердили діагноз.

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У медичному закладі дівчинка провела шість місяців. Через ураження дихальної системи лікарі підключили її до апарата «залізні легені», який допомагав підтримувати дихання.

Відтоді американка була змушена користуватися цим пристроєм упродовж усього життя — аж до своєї смерті, яка настала 26 червня цього року.

Про смерть Марти Ліллард агентству повідомила її сестра Сінді Маквей.

«Їй сказали, що вона не проживе довше 20 років», — розповіла вона виданню. «У неї був ентузіазм і бажання продовжувати жити та отримувати від життя максимум».

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За словами сестри, безпосереднім поштовхом до погіршення стану здоров’я став «довгий Covid». Водночас у свідоцтві про смерть серед причин зазначені хронічна легенева недостатність і постполіомієлітний синдром.

Марта Ліллард залишалася останньою людиною у США, яка продовжувала використовувати «залізні легені» — спеціальний апарат штучної вентиляції, що забезпечує дихання за допомогою зовнішньої вентиляції з негативним тиском (ENPV).

Марта Ліллард / Фото: KFOR Oklahoma's News 4

Свого часу цей пристрій був одним із головних засобів підтримки життя пацієнтів із поліомієлітом. До появи ефективних вакцин саме «залізні легені» широко застосовувалися для допомоги людям, у яких вірус уражав дихальні м’язи.

Завдяки масовій вакцинації поліомієліт у США практично ліквідували. Починаючи від 1979 року в країні не фіксували випадків природного передавання вірусу.

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Лише за декілька днів до смерті Марта дала інтерв’ю телеканалу KFOR 8, у якому згадала день, коли вперше відчула симптоми небезпечної хвороби.

«Я прокинулася, на вулиці світило сонце, я почала підводитися, і шия мене страшенно боліла», — сказала вона. «Я не могла підняти голову з подушки. Через чотири дні я знепритомніла. Я не могла дихати. Не могла рухати ні руками, ні ногами».

Жінка також пригадала свої перші враження від перебування у «залізних легенях».

«Зазвичай дітей туди не любили класти, бо вони чинили опір, але я — ні. Мені це подобалося. Було приємно дихати».

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Марта Ліллард / Фото: KFOR Oklahoma's News 4

Водночас протягом життя вона пережила й небезпечний інцидент. Під час потужної крижаної бурі в Оклахомі Марта опинилася заблокованою всередині апарата, коли аварійний генератор вийшов із ладу, а система опалення припинила працювати.

Пізніше, в ефірі Radio Diaries 2021 року, вона згадувала ті страшні хвилини.

«Це майже як бути похованою заживо, знаєте — це так страшно», — розповіла вона. «Мені було важко дихати. І я пам’ятаю, як голосно сказала собі: «Я не помру».

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