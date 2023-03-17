В США два поезда сошли с рельсов: подробности инцидента

Из одного поезда вылилось около 19 тонн дизельного топлива.

В четверг, 16 марта, в штатах Аризона и Вашингтон сошли с рельсов два поезда. Один из них разлил дизельное топливо.

Информации о пострадавших пока нет, сообщает Associated Press.

Авария с поездом в Вашингтоне произошла недалеко от залива Падилья. В результате инцидента разлилось около 19 тонн топлива, отмечают в Департаменте экологии штата.

В США два поезда сошли с рельсов

Вблизи Калифорнии и Невады в западной Аризоне сошел с рельсов поезд, перевозивший кукурузный сироп. Восемь вагонов перевернулись и заблокировали главный путь. Причины обоих инцидентов устанавливаются.

Напомним, в ночь на 1 марта на севере Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Один направлялся из Афин в город Салоники, второй – из Салоник в Ларису. В результате железнодорожной аварии погибли по меньшей мере 43 человека и пострадали около сотни человек. Большинство жертв – студенты, которые ехали с празднования карнавала.

Лобовое столкновение поездов в Греции: количество жертв растет