У США два потяги зійшли з рейок: подробиці інциденту

У четвер, 16 березня, у штатах Арізона та Вашингтон зійшли з рейок два потяги. Один із них розлив дизельне пальне.

Інформацції про постраждалих наразі немає, повідомляє Associated Press.

Аварія з потягом у Вашингтоні сталася неподалік затоки Паділья. У результаті інциденту розлилося майже 19 тонн пального, зазначають у Департаменті екології штату.

У США два потяги зійшли з рейок

Поблизу Каліфорнії та Невади, що в західній Арізоні, зійшов з рейок потяг, який перевозив кукурудзяний сироп. Вісім вагонів перекинулися та заблокували головну колію. Причини обох інцидентів встановлюють.

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня на півночі Греції зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. Один прямував з Афін до міста Салоніки, а інший - із Салонік до Лариси. Внаслідок залізничної аварії загинули щонайменше 43 людини й постраждали близько сотні осіб. Більшість жертв - студенти, які їхали зі святкування карнавалу.

Лобове зіткнення потягів в Греції: кількість жертв росте