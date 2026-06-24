"Вот эта, на**й, война": РФ разрывают новые взрывы, горит ключевой завод в Оренбурге (видео)

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Ночью 24 июня беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбурге. Местные жители активно излагают свои эмоции в Сети. Жалуются, что очень много попаданий.

Об этом пишут росСМИ.

«Просто п***ц. Эххе, бл**ь! Эта война интересна», — говорит россиянин.

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Дата публикации 09:08, 24.06.26 Количество просмотров 38 Дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбурге

Удар по заводу РФ: что известно

В среду, 24 июня, беспилотники совершили массированную атаку на Оренбургскую область РФ. Под ударом оказалось промышленное предприятие, вероятно, местный газоперерабатывающий завод, где после взрывов возник пожар.

Об атаке заявил губернатор региона Евгений Солнцев. По его словам, часть дронов якобы удалось сбить над промышленной зоной. В то же время в сети сообщают о попадании по объекту и несколько очагов возгорания на его территории.

На месте работают экстренные службы. Официально о пострадавших не сообщалось.

Местные жители также сообщают о серии взрывов и подтверждают пожар после атаки. По предварительной информации, в промышленной зоне зафиксировано по меньшей мере три очага возгорания.

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Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из ключевых предприятий газовой отрасли РФ и входит в структуру «Газпрома». Он играет немаловажную роль в переработке природного газа и производстве газохимической продукции.

Кроме того, под ударом мог оказаться и гелий завод, специализирующийся на добыче и обработке компонентов природного газа.

На фоне атаки в местном аэропорту временно ограничивали прием и отправку рейсов — это объяснили мерами безопасности.

Напомним, в ночь на 24 июня серия взрывов прозвучала также во временно оккупированном Крыму. В Севастополе после ударов исчезло электроснабжение. Местные оккупационные власти заявили о якобы сбитии более десяти дронов, однако в то же время подтвердили блекаут и повреждение инфраструктуры. По данным местных источников, по главной электроподстанции могло быть несколько попаданий, после чего возник масштабный пожар — густой дым был виден за десятки километров. Также сообщается о возгорании на военных объектах россиян. Специалисты оценивают последствия ударов и пытаются возобновить электроснабжение. Официальная информация о пострадавших отсутствует.

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