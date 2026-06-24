Выбросила паспорт Украины в помойку: блоггерша из Польши попала в громкий скандал из-за Зеленского

Блоггерша / © Фото из открытых источников

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В Сети разгорелся масштабный скандал с участием блоггерши, проживающей в Польше. Женщина демонстративно выбросила в мусорник паспорт Украины после того, как польский президент Кароль Навроцкий лишил украинского гаранта Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Свой поступок блоггер назвала проявлением политической позиции.

Это сообщение она опубликовала на личной странице в Facebook.

Она заявила, что испытывает стыд за действия украинской власти, которая якобы должна просто извиниться перед Варшавой и выразить благодарность за помощь, а не возвращать награду по почте.

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Какая позиция блоггерки

Блогерша, которая называет себя полькой по менталитету, резко высказалась по поводу поведения руководства Украины. Она подчеркнула, что проживает в Польше уже длительное время и имеет право на собственное мнение.

«Как полька по менталитету, хотя во мне и течет смешанная кровь, мне стыдно за власть наших соседей! Так поступать нельзя. Учитывая прошлое и помощь, которую они получили и продолжают получать, делать такие вещи — стыд и позор! И я никому не угождаю! Это мнение человека, который живет здесь 10 лет, платит налоги, и все это идет и уходило из моего и вашего кармана! Поэтому я разозлилась и таким образом выражаю свое мнение и свою позицию!», — написала она.

После публикации кадров, где государственный документ оказывается в свалке, на женщину посыпался шквал критики от украинских пользователей. Читатели отмечали, что во время полномасштабной войны украинцы отдают жизнь за этот документ, поэтому такие действия являются публичным надругательством.

Реакция на критику и обращение в СБУ

Столкнувшись с массовым возмущением, блоггер записала видеоответ, в котором снова обвинила украинскую сторону в неблагодарности. Она заявила, что когда Украине нужна была помощь, все бежали в Польшу, а теперь из-за ситуации с орденом обо всем забыли.

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«Сейчас украинцы меня съедят и скажут, что я угождаю полякам. Здесь речь идет не о подхалимстве, а об уважении к прошлому. А он не уважает далекое прошлое и не уважает это недавнее. Сколько Польша помогла, а ты, друг, теперь натворил беды — опусти голову, извинись, верни тот орден, который тебе вручили, и все», — выдала она в видеообращении.

Однако позорный поступок блоггера уже имел реальные последствия. Женщина пожаловалась, что на нее подали официальные жалобы в Службу безопасности Украины и другие государственные институции. Поэтому запланированная на осень поездка в Украину, скорее всего, не состоится из-за угрозы запрета въезда.

Что говорят в Сети

Пользователи соцсетей продолжают возмущаться под публикациями интернет-деятельницы, напоминая о настоящей цене украинского паспорта. Они отмечают:

«За этот паспорт сегодня заплачена слишком высокая цена: кровью, болью, потерями. И когда я вижу его обесценивание, мне больно.

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«Послушай, ментальная полька со смешанной кровью. Тебе нужно запретить въезд в Украину совсем. Люди каждый день умирают за этот паспорт».

«Женщина, свое мнение выражают словами, а то, что ты сделала на видео, — это публичное унижение государственного символа. Этот паспорт был завоеван кровью, и я надеюсь, что ты ответишь за свои действия».

Комментарий пользователей / © Фото из открытых источников

Комментарий пользователей / © Фото из открытых источников

Комментарий пользователей / © Фото из открытых источников

Отдельные комментаторы обратили внимание, что именно украинский паспорт предоставил миллионам беженцев возможность получить временную защиту в странах ЕС. Кроме того, подобные скандалы играют на руку кремлевской пропаганде, которая годами пытается искусственно разжечь вражду между украинским и польским народами.

Скандал между Украиной и Польшей — последние новости

Напомним, этот конфликт между Польшей и Украиной возник из-за решения Зеленского присвоить одному из воинских подразделений почетного звания «Героев УПА». В ответ в Польше пригрозили забрать орден Белого Орла, полученный украинским президентом в апреле 2023 года.

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После решения Навроцкого все же лишить Зеленского ордена, Дональд Туск призвал президентов снизить напряжение из-за конфликта по поводу ордена.

Заметим, что после действующего президента три его предшественника в знак солидарности вернули Варшаве Ордена Белого Орла: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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