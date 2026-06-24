"Я в шоке": украинцу из-за языка отказали в обслуживании на вокзале в Праге

Вокзал в Праге Фото иллюстративный / © ТСН

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Роман Несторук — находящийся за рубежом украинец рассказал о неприятной ситуации, которая, по его словам, произошла на главном железнодорожном вокзале Праги. Мужчина утверждает, что работница кассы отказалась помочь ему приобрести билет из-за того, что он не владеет чешским языком.

Об инциденте @roman_nestoruk сообщил в TikTok.

По словам украинца, для общения он пытался использовать мобильный переводчик. Однако кассир, как утверждает мужчина, не захотела пользоваться переведенным текстом и сообщила, что готова обслуживать только на чешском, английском или немецком языках.

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«Мы пытались объяснить через переводчик, но она сказала, что читать ничего не будет. Впечатления остались не самые лучшие», — рассказал парень.

Роман также отметил, что был удивлен такой реакцией и поинтересовался у проживающих в Чехии украинцев, часто ли они сталкиваются с подобным отношением.

«Может быть, попали на такого человека… Я в шоке вообще. Украинцы, живущие в Чехии, вас здесь так сильно прижимают?» — сказал он.

Реакция Сети

После публикации видео пользователи соцсетей начали активно обсуждать ситуацию. Часть комментаторов поддержала автора и заявила, что также имела схожий опыт общения в Чехии.

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Другие же напротив отметили, что за годы проживания в Праге ни разу не сталкивались с пристрастным отношением через украинский язык.

Некоторые пользователи предположили, что инцидент мог быть связан не с национальностью посетителя, а с позицией конкретной работницы.

В комментариях также появились шутливые замечания по поводу большого количества украинцев, ныне проживающих в Чехии.

Напомним, блоггер из Польши выбросила паспорт Украины в мусорку. А после шквала критики интернет-деятельница пожаловалась на заявления в СБУ и вероятный запрет на въезд.

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