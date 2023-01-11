Что делать с новогодней елкой после праздников

Новогодние праздники закончились и пришло время подумать, что делать с елкой. ТСН.ua собрал подборку советов для разных вариантов праздничных деревьев.
Проще всего тем, кто ставит на праздники искусственную новогоднюю елку. Ее просто нужно разобрать, сложить и спрятать в место, где она лежит, до следующего года. Но что делать с елкой тем, кто любит запах хвои и ставит живые деревья?
Последние годы довольно популярно традиция покупать небольшие елки в горшках (с корнями). Их можно высадить в почву, однако подождите, пока земля размерзнется. Не забывайте проверять, хватает ли елке места в горшке. Если корни уже сильно разрослись, следует временно пересадить деревце в горшок побольше. Не стоит слишком часто поливать елку – она "спит" зимой и не так сильно нуждается в воде, как в другие месяцы года.
Если ваши новогодние праздники украшала большая живая елка, просто выбрасывать ее в мусорный контейнер или оставлять рядом с ним на дороге нельзя. Если дерево было утилизировано неправильно, оно попадет на свалку, где не будет возможности разлагаться естественным путем. Поэтому новогодняя красавица не превратится в удобрение, а просто будет гнить с другим мусором, выделяя вредный для организма метан.
Елку нужно отдать на утилизацию в специальные приемные пункты, работающие в каждом районе города. Привезенное дерево измельчают на щепу – это небольшие скалочки, которыми потом подсыпают под молодые насаждения. Обычно елки принимают на улилизацию до середины февраля. Также их хвою используют в качестве пищи животным в зоопарке. Например, это отличный источник витамина С и других питательных веществ для верблюдов, коров, бизонов, коз. По этой ссылке можно найти адреса пунктов утилизации в Киеве.
Если у вас есть загородный дом или дача с печью или камином, можете собрать новогодние елки у друзей и знакомых, чтобы запастись дровами. Также еловыми опилками часто подсыпают почву под деревьями и цветами в саду, подкармливая так землю.
А еще из хвои новогодней красавицы можно приготовить душистое мыло или даже провести сеанс ароматерапии у себя дома.
Для мыла вам понадобится всего несколько ингредиентов:
- глицерин;
- усилитель аромата;
- измельченная елка;
- масло из персиковой косточки.
Хвою из елки можно без проблем перемолоть в кофемолке или блендере.
Процесс приготовления мыла также прост:
- Берете мыльную основу, растапливаете ее (на это нужно буквально 2-3 минуты). Приобрести основание можно в специализированном магазине.
- Добавить несколько капель глицерина. Этот ингредиент поможет увлажнять кожу, что так нужно зимой.
- Затем добавить еще усилитель аромата и масло из персиковой косточки. Это также можно купить в магазине. Они сделают кожу мягкой, нежной и шелковистой.
- Добавьте в смесь измельченную хвою и тщательно перемешайте. Затем залейте в любую форму.
- Через полчаса ваше мыло готово.
Дополнительно такое мыло будет иметь еще небольшой эффект скраба.
А еще с помощью игл ели можно провести отличную ароматерапию. Однако помните, что ее продолжительность не должна превышать 10 минут.
Залейте иголочки крутым кипятком, а затем поставьте на средний огонь. На 250 мл воды требуется только одна столовая ложка иголок.
А если елка или сосна, которая украшала ваш дом, все еще сохраняет свой аромат, можете разложить иголочки в небольшие мешочки или в емкости с водой и расставить по всей квартире. Так запах хвои останется в доме надолго, даже если вы утилизируете самое дерево.