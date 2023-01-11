Що робити з новорічною ялинкою після свят

Новорічні свята закінчилися і прийшов час подумати, що робити з ялинкою. ТСН.ua зібрав добірку порад для різних варіантів святкових дерев.

Найпростіше тим, хто ставить на свята штучну новорічну ялинку. Її просто потрібно розібрати, скласти і сховати в те місце, де вона лежить, до наступного року. Але що робити з ялинкою тим, хто полюбляє запах хвої і ставить живі дерева?

Останні роки досить популярним є традиція купувати невеликі ялинки в горщиках (з корінням). Їх можна висадити в ґрунт, однак зачекайте, поки земля розмерзнеться. Не забувайте перевіряти, чи ялинці вистачає місця в горщику. Якщо коріння вже сильно розрослося, варто тимчасово пересадити деревце у вазон побільше. Не варто надто часто поливати ялинку — вона "спить" взимку і не так сильно потребує води, як в інші місяці року.

Якщо ваші новорічні свята прикрашала велика жива ялинка — просто викидати її у сміттєвий контейнер чи залишати поряд з ним на дорозі не можна. Якщо дерево було утилізовано неправильно, воно потрапить на звалище, де не матиме можливості розкладатися природнім шляхом. Через це новорічна красуня не перетвориться на добриво, а просто буде гнити з іншим сміттям, виділяючи шкідливий для організму метан.

Ялинку потрібно віддати на утилізацію в спеціальні приймальні пункти, що працюють в кожному районі міста. Привезене дерево подрібнюють на щепу — це невеликі скалочки, якими потім підсипають під молоді насадження. Зазвичай ялинки приймають на улилізацію до середини лютого. Також їхню хвою використовують як поживу тваринам у зоопарку. Наприклад, це чудове джерело вітаміну С та інших поживних речовин для верблюдів, корів, бізонів, кіз. За цим посиланням можна знайти адреси пунктів утилізації в Києві.

Якщо у вас є заміський будинок чи дача з піччю чи каміном, можете зібрати новорічні ялинки у друзів та знайомих, щоб запастись дровами. Також ялиновою тирсою часто підсипають ґрунт під деревами та квітами у садку, підживлюючи так землю.

А ще з хвої новорічної красуні можна приготувати запашне мило або навіть провести сеанс ароматерапії в себе вдома.

Для мила вам знадобиться всього лише кілька інгредієнтів:

гліцерин;

підсилювач аромату;

подрібнена ялинка;

олія з персикової кісточки.

Хвою з ялинки можна без проблем перемолоти в кавомолці чи блендері.

Процес приготування мила також простий:

Берете мильну основу, розтоплюєте її (на це потрібно буквально 2-3 хвилини). Придбати основу можна в спеціалізованому магазині. Додати кілька крапель гліцерину. Цей інгредієнт допоможе зволожувати шкіру, що так потрібно взимку. Тоді додати ще підсилювач аромату та олію з персикової кісточки. Це все також можна купити в магазині. Вони зроблять шкіру м'якою, ніжною та шовковистою. Додайте до суміші подрібнену хвою та ретельно перемішайте. Потім залийте у будь-яку форму. Через півгодини ваше мило готове.

Додатково таке мило матиме ще й невеликий ефект скрабу.

А ще за допомогою голок ялини можна провести чудову ароматерапію. Однак, пам'ятайте, що її тривалість не повинна перевищувати 10 хвилин.

Залийте голочки окропом, а потім поставте на середній вогонь. На 250 мл води потрібно лише одну столову ложку голочок.

А якщо ялинка чи сосна, яка прикрашала вашу оселю, все ще зберігає свій аромат, можете розкласти голочки в невеликі мішечки чи в місткості з водою і розставити по всій квартирі. Так запах хвої залишиться в оселі надовго, навіть якщо ви утилізуєте саме дерево.