Потерял половину зубов и живет с постоянной болью: мужчина предостерег других от своей ошибки

Зубы / © Credits

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Одинокий отец из США Бреген Макинтош заявил, что из-за 14 лет без посещений стоматолога он потерял половину зубов и теперь не может нормально есть твердую пищу. По его словам, все это время он откладывал лечение из-за финансовых трудностей, поскольку в первую очередь тратил деньги на содержание детей, продукты и оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщило издание Daily Star.

46-летний житель города Тампа в штате Флорида рассказал, что проблемы с зубами начались после того, как стоматологи обнаружили у него четыре задержанных зуба мудрости. Мужчина говорит, что не смог оплатить их удаление, поэтому дальнейшее лечение так и не состоялось. По его словам, со временем зубы мудрости начали давить на другие зубы, из-за чего те начали трескаться и разрушаться.

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Макинтош утверждает, что сейчас большинство его зубов сломаны или испорчены. Он рассказывает, что постоянно испытывает боль, а в деснах остались осколки, которые необходимо удалить. Мужчина говорит, что из 32 постоянных зубов у него осталось только 16.

Из-за состояния полости рта американец практически не может употреблять твердую пищу. По его словам, холодные напитки вызывают дискомфорт, а жевать приходится очень осторожно. Он отмечает, что в последние годы ситуация заметно ухудшилась, поэтому его рацион в основном состоит из блюд, не требующих длительного пережевывания.

Отец троих детей также признался, что стесняется своей улыбки. По его словам, он старается меньше смеяться и открывать рот во время разговора из-за внешнего вида зубов. Мужчина рассказал, что раньше часто получал комплименты по поводу своей улыбки, однако теперь чувствует себя неуверенно.

Порченные зубы мужа / © GoFundMe

Макинтош отмечает, что всегда чистил зубы, хотя признает, что не всегда пользовался зубной нитью. В то же время главной причиной отказа от стоматологической помощи он называет нехватку средств. По его словам, когда приходилось выбирать между лечением зубов и расходами на детей или оплатой счетов, он всегда отдавал предпочтение потребностям семьи.

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Сейчас американец запустил сбор средств, чтобы оплатить необходимое стоматологическое лечение. Он надеется вновь обрести возможность нормально есть и разговаривать без боли. Также мужчина призывает других не пренебрегать стоматологической помощью даже во время финансовых трудностей, ведь, по его словам, последствия такого решения могут оказаться очень серьезными.

Напомним, ранее мы сообщали, что американка призналась в необычной привычке — есть ногти на ногах. По её словам, эта зависимость длится уже 26 лет.

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