Втратив половину зубів і живе з постійним болем: чоловік застеріг інших від своєї помилки

Зуби / © Credits

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Батько-одинак зі США Бреген Макінтош заявив, що через 14 років без візитів до стоматолога втратив половину зубів і тепер не може нормально їсти тверду їжу. За його словами, увесь цей час він відкладав лікування через фінансові труднощі, оскільки насамперед витрачав гроші на утримання дітей, продукти та оплату комунальних послуг.

Про це повідомило видання Daily Star.

46-річний житель міста Тампа у штаті Флорида розповів, що проблеми із зубами почалися після того, як стоматологи виявили в нього чотири ретеновані зуби мудрості. Чоловік каже, що не зміг оплатити їх видалення, тому подальше лікування так і не відбулося. За його словами, згодом зуби мудрості почали тиснути на інші зуби, через що ті почали тріскатися та руйнуватися.

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Макінтош стверджує, що нині більшість його зубів зламані або зіпсовані. Він розповідає, що постійно відчуває біль, а в яснах залишилися уламки, які потребують видалення. Чоловік каже, що із 32 постійних зубів у нього залишилося лише 16.

Через стан ротової порожнини американець майже не може вживати тверду їжу. За його словами, холодні напої викликають дискомфорт, а жувати доводиться дуже обережно. Він зазначає, що останніми роками ситуація помітно погіршилася, тому його раціон переважно складається зі страв, які не потребують тривалого пережовування.

Батько трьох дітей також зізнався, що соромиться своєї посмішки. За його словами, він намагається менше сміятися та відкривати рот під час розмови через зовнішній вигляд зубів. Чоловік розповів, що раніше часто отримував компліменти щодо своєї усмішки, однак тепер почувається невпевнено.

Зіпсовані зуби чоловіка / © GoFundMe

Макінтош наголошує, що завжди чистив зуби, хоча визнає, що не завжди користувався зубною ниткою. Водночас головною причиною відмови від стоматологічної допомоги він називає нестачу коштів. За його словами, коли доводилося обирати між лікуванням зубів та витратами на дітей або оплатою рахунків, він завжди віддавав перевагу потребам родини.

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Зараз американець відкрив збір коштів, щоб оплатити необхідне стоматологічне лікування. Він сподівається відновити можливість нормально їсти та розмовляти без болю. Також чоловік закликає інших не нехтувати стоматологічною допомогою навіть під час фінансових труднощів, адже, за його словами, наслідки такого рішення можуть виявитися дуже серйозними.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американка зізналася у незвичній звичці — поїданні нігтів на ногах. За її словами, така залежність триває вже 26 років.

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