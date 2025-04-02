Женщина с двумя вагинами пожаловалась на проблемы в личной жизни — фото

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Порнозвезда Энни Шарлотт, ставшая известной благодаря своему редчайшему заболеванию — дидельфису матки, что означает, что у нее две вагины, две матки, две шейки матки и яичник с каждой стороны, обнаружила, что ее карьера и состояние сделали поиск преданного партнера сложной задачей.

Об этом пишет Daily Star.

«Знакомство для меня — это, безусловно, борьба», — призналась модель. «Я буквально занимаюсь сексом с людьми на камеру, и большинство людей воспринимают это как предательство. Я постоянно чувствую, что меня осуждают из-за моей работы. Многие парни, с которыми я встречалась, считают, что я влюблена в мужчин, с которыми снимаюсь. Я также чувствую, что мои партнеры всегда сравнивают себя с человеком, с которым я снимаюсь, а затем осуждают меня за то, что я получаю от этого удовольствие. У меня были партнеры, которые просматривали записи и говорили: „Похоже, тебе понравилось спать с этим парнем больше, чем со мной“.

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Энни объяснила, что секс на камеру существенно отличается от секса в отношениях, но когда люди не понимают этой разницы, это может привести к значительным проблемам.

«Люди не чувствуют себя комфортно с этим, и они вообще не встречаются со мной, потому что не могут переступить из-за этого», — рассказала она. «Мой бывший порвал со мной, потому что ему было некомфортно, что я делаю мейнстрим-контент, хотя он не против того, чтобы я работала в Интернете. С самого начала наших отношений он знал о том, что я хочу этим заниматься, и, как мой парень, мы все обсуждали и говорили обо всем вместе. Ночью после моей первой съемки он позвонил и сказал, что расстается со мной. Он сказал, что знал, что порвет со мной, как только я рассказала ему о съемке, но хотел насладиться временем, проведенным со мной».

Энни Шарлотт

Энни рассказала, что разговоры о ее карьере неизбежны, особенно в приложениях для знакомств, где часто обсуждают работу.

«Моя работа — это первое, что я рассказываю людям о себе, потому что я чувствую, что это очень важное решение, встречаться с порнозвездой или нет», — объяснила Энни. «Спросить кого-то, чем он занимается на работе — это обычный вопрос, который задают людям. Мне нелегко его избежать. Думаю, если бы я могла этого избежать, я бы так и поступила. Но с другой стороны, это ложь, а я не врунишка. У меня есть люди, которым физически отвратительна моя работа, и я вижу, что она их отталкивает. Но, честно говоря, я люблю свою работу, она меня вдохновляет, и я горжусь этим».

Энни Шарлотт

Она также отметила, что ее состояние влияет на ее отношения, часто меняя, как ее воспринимают потенциальные партнеры.

«Мои два влагалища очень сексуализируют мои отношения», — объяснила она. «Из-за того, что я даю людям знать об этом достаточно рано, либо они видели меня в новостях, либо видели мой Instagram, мои отношения начинаются достаточно сексуально, и это может быть достаточно интенсивно. Я чувствую, что из-за моего состояния первое, о чем говорят, — это секс, и иногда я просто хочу, чтобы кто-нибудь узнал обо мне, а не о моих влагалищах».

Энни Шарлотт

Энни сказала, что ее идеальный мужчина — это тот, кто поддерживает, имеет прекрасное чувство юмора и доставляет ей радость.

Она объяснила: «Я не ожидаю, что приду домой и расскажу своему партнеру, как прошел мой день на съемочной площадке с другим мужчиной, но я хочу, чтобы мне не было неловко, когда я прихожу домой и разговариваю с ним. Я очень горжусь тем, кем хочу быть, и не могу дождаться, когда добьюсь этого. Мужчины, которые имеют свое мнение на этот счет, что ж, я хочу иметь возможность достичь всех этих вещей и гордиться собой. Так что не разрушайте это для меня».

Напомним, 33-летняя женщина шесть лет не могла забеременеть и была шокирована своим редким диагнозом. Она узнала, что у нее два влагалища.