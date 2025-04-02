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Жінка з двома вагінами пожалілася на проблеми в особистому житті — фото
Енні Шарлотт стала популярною завдяки своєму надзвичайно рідкісному захворюванню, але зірка кіно для дорослих розповіла про проблеми зі знайомствами.
Порнозірка Енні Шарлотт, яка стала відомою завдяки своєму надзвичайно рідкісному захворюванню — дідельфісу матки, що означає, що у неї дві вагіни, дві матки, дві шийки матки і яєчник з кожного боку, виявила, що її кар’єра і стан зробили пошук відданого партнера складним завданням.
Про це пише Daily Star.
«Знайомства для мене — це, безумовно, боротьба», — зізналася модель. «Я буквально займаюся сексом з людьми на камеру, і більшість людей сприймають це як зраду. Я постійно відчуваю, що мене засуджують через мою роботу. Багато хлопців, з якими я зустрічалася, вважають, що я закохана в чоловіків, з якими знімаюся. Я також відчуваю, що мої партнери завжди порівнюють себе з людиною, з якою я знімаюся, а потім засуджують мене за те, що я отримую від цього задоволення. У мене були партнери, які переглядали записи і казали: «Схоже, тобі сподобалося спати з цим хлопцем більше, ніж зі мною».
Енні пояснила, що секс на камеру суттєво відрізняється від сексу у стосунках, але коли люди не розуміють цієї різниці, це може спричинити значні проблеми.
«Люди не почуваються комфортно з цим, і вони взагалі не зустрічаються зі мною, тому що не можуть переступити через це», — розповіла вона. «Мій колишній порвав зі мною, бо йому було некомфортно, що я роблю мейнстрим-контент, хоча він не проти того, щоб я працювала в Інтернеті. Від самого початку наших стосунків він знав про те, що я хочу цим займатися, і, звісно, як мій хлопець, ми все обговорювали і говорили про все разом. Вночі після мого першого знімання він зателефонував і сказав, що розлучається зі мною. Він сказав, що знав, що порве зі мною, щойно я розповіла йому про знімання, але хотів насолодитися часом, проведеним зі мною».
Енні розповіла, що розмови про її кар’єру неминучі, особливо в застосунках для знайомств, де часто обговорюють роботу.
«Моя робота — це перше, що я розповідаю людям про себе, тому що я відчуваю, що це дуже важливе рішення, зустрічатися з порнозіркою чи ні», — пояснила Енні. «Запитати когось, чим він займається на роботі — це звичайне питання, яке задають людям. Мені нелегко його уникнути. Думаю, якби я могла цього уникнути, я б так і зробила. Але з іншого боку, це брехня, а я не брехунка. У мене є люди, яким фізично огидна моя робота, і я бачу, що вона їх відштовхує. Але, чесно кажучи, я люблю свою роботу, вона мене надихає, і я пишаюся цим».
Вона також зазначила, що її стан впливає на її стосунки, часто змінюючи те, як її сприймають потенційні партнери.
«Мої дві піхви дуже сексуалізують мої стосунки», — пояснила вона. «Через те, що я даю людям знати про це досить рано, або вони бачили мене в новинах, або бачили мій Instagram, мої стосунки починаються досить сексуально, і це може бути досить інтенсивно. Я відчуваю, що через мій стан перше, про що говорять, — це секс, і іноді я просто хочу, щоб хтось дізнався про мене, а не про мої піхви».
Енні сказала, що її ідеальний чоловік — це той, хто підтримує, має чудове почуття гумору і приносить їй радість.
Вона пояснила: «Я не очікую, що прийду додому і розповім своєму партнеру, як минув мій день на знімальному майданчику з іншим чоловіком, але я хочу, щоб мені не було ніяково, коли я приходжу додому і розмовляю з ним. Я дуже пишаюся тим, ким хочу бути, і не можу дочекатися, коли досягну цього. Чоловіки, які мають свою думку щодо цього, що ж, я хочу мати можливість досягти всіх цих речей і пишатися собою. Тож не руйнуйте це для мене».
Нагадаємо, 33-річна жінка шість років не могла завагітніти і була шокована своїм рідкісним діагнозом. Вона дізналася, що у неї дві піхви.