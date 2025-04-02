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Порнозірка Енні Шарлотт, яка стала відомою завдяки своєму надзвичайно рідкісному захворюванню — дідельфісу матки, що означає, що у неї дві вагіни, дві матки, дві шийки матки і яєчник з кожного боку, виявила, що її кар’єра і стан зробили пошук відданого партнера складним завданням.

Про це пише Daily Star.

«Знайомства для мене — це, безумовно, боротьба», — зізналася модель. «Я буквально займаюся сексом з людьми на камеру, і більшість людей сприймають це як зраду. Я постійно відчуваю, що мене засуджують через мою роботу. Багато хлопців, з якими я зустрічалася, вважають, що я закохана в чоловіків, з якими знімаюся. Я також відчуваю, що мої партнери завжди порівнюють себе з людиною, з якою я знімаюся, а потім засуджують мене за те, що я отримую від цього задоволення. У мене були партнери, які переглядали записи і казали: «Схоже, тобі сподобалося спати з цим хлопцем більше, ніж зі мною».

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Енні пояснила, що секс на камеру суттєво відрізняється від сексу у стосунках, але коли люди не розуміють цієї різниці, це може спричинити значні проблеми.

«Люди не почуваються комфортно з цим, і вони взагалі не зустрічаються зі мною, тому що не можуть переступити через це», — розповіла вона. «Мій колишній порвав зі мною, бо йому було некомфортно, що я роблю мейнстрим-контент, хоча він не проти того, щоб я працювала в Інтернеті. Від самого початку наших стосунків він знав про те, що я хочу цим займатися, і, звісно, як мій хлопець, ми все обговорювали і говорили про все разом. Вночі після мого першого знімання він зателефонував і сказав, що розлучається зі мною. Він сказав, що знав, що порве зі мною, щойно я розповіла йому про знімання, але хотів насолодитися часом, проведеним зі мною».

Енні Шарлотт / © instagram.com/annieecharlotte

Енні розповіла, що розмови про її кар’єру неминучі, особливо в застосунках для знайомств, де часто обговорюють роботу.

«Моя робота — це перше, що я розповідаю людям про себе, тому що я відчуваю, що це дуже важливе рішення, зустрічатися з порнозіркою чи ні», — пояснила Енні. «Запитати когось, чим він займається на роботі — це звичайне питання, яке задають людям. Мені нелегко його уникнути. Думаю, якби я могла цього уникнути, я б так і зробила. Але з іншого боку, це брехня, а я не брехунка. У мене є люди, яким фізично огидна моя робота, і я бачу, що вона їх відштовхує. Але, чесно кажучи, я люблю свою роботу, вона мене надихає, і я пишаюся цим».

Енні Шарлотт

Вона також зазначила, що її стан впливає на її стосунки, часто змінюючи те, як її сприймають потенційні партнери.

«Мої дві піхви дуже сексуалізують мої стосунки», — пояснила вона. «Через те, що я даю людям знати про це досить рано, або вони бачили мене в новинах, або бачили мій Instagram, мої стосунки починаються досить сексуально, і це може бути досить інтенсивно. Я відчуваю, що через мій стан перше, про що говорять, — це секс, і іноді я просто хочу, щоб хтось дізнався про мене, а не про мої піхви».

Енні Шарлотт / © instagram.com/annieecharlotte

Енні сказала, що її ідеальний чоловік — це той, хто підтримує, має чудове почуття гумору і приносить їй радість.

Вона пояснила: «Я не очікую, що прийду додому і розповім своєму партнеру, як минув мій день на знімальному майданчику з іншим чоловіком, але я хочу, щоб мені не було ніяково, коли я приходжу додому і розмовляю з ним. Я дуже пишаюся тим, ким хочу бути, і не можу дочекатися, коли досягну цього. Чоловіки, які мають свою думку щодо цього, що ж, я хочу мати можливість досягти всіх цих речей і пишатися собою. Тож не руйнуйте це для мене».

Нагадаємо, 33-річна жінка шість років не могла завагітніти і була шокована своїм рідкісним діагнозом. Вона дізналася, що у неї дві піхви.