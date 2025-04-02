Чи шкідливо приймати душ щодня: що кажуть дослідження

Чи шкідливо приймати душ щодня. / © Credits

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Довгий час вважалося, що щоденний душ може шкодити шкірі – змивати природні захисні олії, порушувати мікробіом і провокувати сухість, тріщини чи навіть загострення екземи й псоріазу. Проте нещодавнє дослідження британських вчених кидає виклик цим уявленням.

Про це розповідає видання The Guardian.

Як розповіла дерматолог Розалінд Сімпсон з Ноттінгемського університету, її команда провела рандомізоване контрольоване дослідження за участю 438 пацієнтів з екземою. Їх поділили на дві групи: одна милася щодня, інша — лише один-два рази на тиждень. Результат здивував: жодної різниці в симптомах екземи не виявили.

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“Це суперечить поширеному уявленню, що часте миття сушить шкіру. Ми не побачили погіршення стану навіть за умови щоденного душу”, — зазначила Сімпсон.

Однак важливо не лише як часто, а й як саме ви миєтеся. Довгі гарячі душі справді можуть пересушити шкіру. Краще обирати короткий і прохолодний душ. Також впливають засоби, які ви використовуєте: агресивні інгредієнти, як-от сульфати, парабени чи ароматизатори, можуть викликати подразнення. У разі чутливої шкіри Сімпсон радить використовувати пом’якшувальний крем замість звичайного мила.

Її головна порада — прислухатися до себе: “Робіть те, що підходить саме вашій шкірі. Вона в кожного різна”.

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