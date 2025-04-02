ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
346
Час на прочитання
1 хв

Чи шкідливо приймати душ щодня: що кажуть дослідження

Важливо не лише як часто, а й як саме ви миєтеся – довгі гарячі душі справді можуть пересушити шкіру.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Чи шкідливо приймати душ щодня: що кажуть дослідження

Чи шкідливо приймати душ щодня. / © Credits

Довгий час вважалося, що щоденний душ може шкодити шкірі – змивати природні захисні олії, порушувати мікробіом і провокувати сухість, тріщини чи навіть загострення екземи й псоріазу. Проте нещодавнє дослідження британських вчених кидає виклик цим уявленням.

Про це розповідає видання The Guardian.

Як розповіла дерматолог Розалінд Сімпсон з Ноттінгемського університету, її команда провела рандомізоване контрольоване дослідження за участю 438 пацієнтів з екземою. Їх поділили на дві групи: одна милася щодня, інша — лише один-два рази на тиждень. Результат здивував: жодної різниці в симптомах екземи не виявили.

“Це суперечить поширеному уявленню, що часте миття сушить шкіру. Ми не побачили погіршення стану навіть за умови щоденного душу”, — зазначила Сімпсон.

Однак важливо не лише як часто, а й як саме ви миєтеся. Довгі гарячі душі справді можуть пересушити шкіру. Краще обирати короткий і прохолодний душ. Також впливають засоби, які ви використовуєте: агресивні інгредієнти, як-от сульфати, парабени чи ароматизатори, можуть викликати подразнення. У разі чутливої шкіри Сімпсон радить використовувати пом’якшувальний крем замість звичайного мила.

Її головна порада — прислухатися до себе: “Робіть те, що підходить саме вашій шкірі. Вона в кожного різна”.

Раніше ми розповідали, яку зубну пасту фахівці радять використовувати вранці, а яку — ввечері.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie