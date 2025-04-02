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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
337
Время на прочтение
1 мин

Вредно ли принимать душ ежедневно: что говорят исследования

Важно не только как часто, но и как вы моетесь – длинные горячие души действительно могут пересушить кожу.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Вредно ли принимать душ ежедневно: что говорят исследования

Вредно ли принимать душ каждый день. / © Credits

Долгое время считалось, что ежедневный душ может вредить коже – смывать природные защитные масла, нарушать микробиом и провоцировать сухость, трещины или обострение экземы и псориаза. Однако недавнее исследование британских ученых бросает вызов этим представлениям.

Об этом рассказывает издание The Guardian.

Как рассказала дерматолог Розалинд Симпсон из Ноттингемского университета, ее команда провела рандомизированное контролируемое исследование с участием 438 пациентов с экземой. Их разделили на две группы: одна мылась каждый день, другая — всего один-два раза в неделю. Результат удивил: никакой разницы в симптомах экземы не обнаружили.

"Это противоречит распространенному представлению, что частое мытье сушит кожу. Мы не увидели ухудшения состояния даже при ежедневном душе", - отметила Симпсон.

Однако важно не только как часто, но и как именно вы моетесь. Длинные горячие души действительно могут пересушить кожу. Лучше выбирать короткий и прохладный душ. Также влияют средства, которые вы используете: агрессивные ингредиенты, такие как сульфаты, парабены или ароматизаторы, могут вызвать раздражение. В случае чувствительной кожи Симпсон рекомендует использовать смягчающий крем вместо обычного мыла.

Ее главный совет — прислушиваться к себе: "Делайте то, что подходит именно вашей коже. Она у каждого разная".

Раньше мы рассказывали, какую зубную пасту специалисты советуют использовать утром , а какую вечером.

Дата публикации
Количество просмотров
337
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