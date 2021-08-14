14 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

14 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день начинается Успенский пост, который продлится две недели.

Какой сегодня день

Сегодня, 14 августа, в Китае празднуют Ци-Си — праздник влюбленных, в Португалии отмечаю День рождения корриды, в Пакистане — День независимости (1947).

Памятные даты 14 августа

1457 — напечатана первая книга, дата выхода в свет которой точно известна (около 3 лет после Иоганна Гутенберга).

1775 — (по другим данным 3 августа) Екатерина II издала императорский манифест, который официально ликвидировал запорожское казачество.

1947 — Пакистан и Индия приобретают независимость от Великобритании в полночь. Пакистан празднует это событие 14 августа, Индия — 15 августа.

1980 — на Ленинском верфи в Гданьске (Польская Народная Республика) под руководством Леха Валенсы 17000 рабочих начинают забастовку, ставшей началом демократизации Польши и свержения коммунистического правительства Ярузельского.

1992 — начался грузино-абхазский конфликт.

Церковный праздник сегодня 14 августа

В субботу, 14 августа, начинается Успенский пост, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. В то же время, в первый день Успенского поста празднуется Медовый Спас, или Маковей. "Спас" — краткая форма от "спасения" и "спаситель". Когда-то в эти дни начинали сбор и освящение меда, поэтому его еще называют Медовый.

Маковей чтит память мучеников Маккавеев — 7 братьев и их матери Соломии. Это события Ветхого Завета, которые произошли примерно в 166 году до Рождества Христова. В те времена правил Израилем язычник Антиох Епифан, который преследовал за веру в Господа и пытался всех убедить поклониться греческим идолам.

Они исповедовали веру в Господа и были жестоко побои и убиты за то, что не захотели поклониться идолам. Сначала на глазах матери Соломии и младшего брата император приказал отрезать языки, пальцы рук и ног, ободрать кожу с их голов и пытать каленым железом шестерых братьев Маккавеев. А потом жестоко замучили седьмого сына, а затем — и Соломию.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя работать. Любые работы на огороде, в поле и доме. Всю тяжелую работу надо сделать накануне.

Сегодня запрещено проводить шумные вечеринки и праздники.

Нельзя выяснять отношения и ссориться.

Касательно еды, то надо помнить, что это — первый день поста. Для верующих главное — с этого дня стараться не употреблять мясо, рыбу, молоко, яйца.

Приметы на 14 августа

На Маковея надо собрать полевые цветы и подготовить баночку меда или воды, чтобы принести их в храм и освятить на водосвятном молебне. Это — давняя традиция принесения в дом благословения Господа.

Если не подрезать соты на Медовый Спас, то соседские пчелы мед вытаскают.

Первый Спас бабьи грехи замаливает.

Освященный в этот день в церкви мед обладает целительной силой.

Олень на Спаса в воду вошел — больше нельзя купаться.

Конь храпит — примета к ухудшению погоды.

Отцвели розы — будут холодные росы.

Кто поможет в этот праздник вдове — тот найдет счастье, и никогда не будет нуждаться в еде.

С этого дня пчелы перестают носить медовую взятку с цветов.

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Именины 14 августа

День ангела (именины) сегодня, 14 августа, празднуют: Александр, Дмитрий, Леонтий, София, Тимофей, Федор.

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