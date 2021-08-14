Три знака, которым сегодня нельзя лгать

День, когда приветствуется благотворительность в любом ее виде: можно и нужно работать волонтерами, помогать нуждающимся людям и бездомным животным. В это время также не стоит говорить неправду, это не просто аморально, но и опасно, причем не только в духовном, но и в физическом плане.

Сегодня, 14 августа, обманывать не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них ложь может оказаться особенно опасной.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны в этот день могут попасть в довольно неприятную ситуацию, выход из которой будет довольно сложным: либо сказать правду, признавшись близкому человеку в измене, и расстаться с ним, либо солгать, сохранив таким образом добрые с ним отношения. Впрочем, идиллия окажется обманчивой: если ложь выйдет наружу, может произойти настоящая катастрофа чувств, после которой рассчитывать на какое-либо продолжение отношений уже не придется.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, скорее всего, решат солгать в профессиональных вопросах. Такой вариант жизненного сценария может произойти, если им не удастся решить какой-либо профессиональный вопрос. Чтобы не попасть под горячую руку начальства, которое станет давить на представителей знака, и, решив отвязаться от него, они могут прибегнуть ко лжи. Стоит ли говорить о том, что последствия от введения руководства в заблуждение могут быть куда более неприятными, чем просто от невыполненного задания.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам не стоит обманывать членов своей семьи – особенно детей и родителей, даже если им кажется, что они лгут, так сказать, во спасение, скрывая от них информацию, которая может их травмировать. Им важно помнить о том, что тайное всегда становится явным, а, значит, обман рано или поздно выйдет наружу, и тогда близким людям будет гораздо неприятнее ее услышать. Возможно, стоит подготовить их к правде, которая может их шокировать, тогда и лгать не придется.

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