Народные приметы, обряды и обычаи 14 августа

Мигание звезд — признак ухудшения погоды с усилением ветра.

14 августа верующие и церковь чествуют вынесения честных древ Животворящего Креста Господня. Праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, семи мучеников Маккавеевих: Авим, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима м Маркелла, матери их Соломонмм и учителя их Елеазара, мучеников в Пергии Памфлийской: Леонтия, Атия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, окатышей и Евклея. Начинается Успенский пост.

14 августа: церковный праздник

Праздник Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня пришло из Византии, где было установлено не позднее IX в. Оно заключалось в переносе из императорского дворца в храм Софии части креста Господня, сохранилась. В течение двух недель эту святыню носили по Константинополю с целью «предотвращения болезней», для очистки города от злых духов, которые по древним верованиям приносили эпидемии страшных болезней. С помощью креста освящали воду, чтобы она стала чище и чтобы шли дожди в жару.

14 августа: народные традиции

Этот день считается первым осенним праздником, с которым связывают окончание лета. Поэтому на Маковея последний день коллективных толок. В его честь в церквях отправляют послеобеденную службу, святят мак, васильки и бархатцы. С бархатцев и базилика делают отвар и купают больных детей. Считалось, что особенно эффективны такие купели из цветов бархатцев при желтухе.

В этот день в церквях святят воду, цветы и мак. Утром стремится к церкви целый карнавал осенних цветов. Девушки, женщины, юноши и мужчины — все по-праздничному одетые идут в церковь и несут на посвящение большие кисти желтых КУПЧАК, бархатцев, тимьяна, настурций, руты-мяты, календулы, полевых топориков, луговой душицы, роман-зелье, базилика и большие спелые головки мака

14 августа: украинские народные приметы

Когда вокруг солнца видно белесый круг — в тот день жди сильной бури; синеватый или черный круг вокруг заходящего солнца предвещает бурю следующий день.

Бледный месяц — на непогоду, чистый и яркий — на хорошую погоду.

Мигание звезд — признак ухудшения погоды с усилением ветра. Если на чистом небе не видно малых звезд — быть буре.

14 августа: что стоит сделать

Из цветов, которые освящены в этот день при необходимости готовили лекарства или купели. Из посвященных базилик делали курение, когда кропили святой водой молодых на свадьбе или провожали кого-то в дальний путь. Обрядовой едой на этот день является «коршуны». Готовят их так: пекут лепешки, ломают на мелкие кусочки в миску и заливают медовой сытой и растертым маком.

14 августа: что категорически запрещено

ссориться;

желать зла

проводить шумные гуляния;

выполнять тяжелую работу.

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