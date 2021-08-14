Гороскоп на 14 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 августа 2021 рассказывает, что Близнецам следует продемонстрировать характер, а Скорпионам не стоит обманывать себя.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка мечей"
Пришло время отдохнуть. В отношениях стоит поразмыслить над их целью. А на работе нужно взять отгул.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король кубков"
Откройте ваше сердце шире. В любви прислушайтесь к голосу сердце. В рабочих моментах стоит послушать интуиции.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Сила"
Проявите силу. В отношениях важно продемонстрировать характер, а в движении по карьерной лестнице — профессионализм.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хорошее время для заключения сделок. В отношениях стоит перейти на следующий уровень. А на работе задумайтесь над дальнейшим прогрессом.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите поддержки и братства. В отношениях двигайтесь навстречу друг другу. На работе найдите единомышленников.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка кубков"
Наслаждайтесь тем, что имеете. В любви стоит стремиться к новым высотам. А на работе все будет хорошо.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Влюбленные"
Пришло время выбирать. В отношениях лучше проверьте партнера или партнершу. На работе стоит отдохнуть.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но обманываете сами себя. В отношениях будет больно. На работе ожидайте новых вызовов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Семерка жезлов"
Защищайте то, что важно для вас. В отношениях придется бороться за свои чувства. В движении по карьерной лестнице защищайте свое место под солнцем.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Паж мечей"
Вы получите то, что хотите. В любви не пораньте партнера или партнершу своими словами. На работе отстаивайте свои позиции.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Будет трудно. В отношениях впереди — большие трудности. На работе надо хорошо затянуть пояса.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Дурак"
Двигайтесь вперед, но не упадите. В любви продвигайтесь вперед осторожно. На работе начните новый проект.
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