23 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

День ангела (именины) сегодня, 23 августа, празднуют: Афанасий, Вячеслав, Роман.

Какой сегодня день

В понедельник, 23 августа, в мире отмечают Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации и Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. В Украине сегодня празднуют День Государственного Флага Украины, в Харькове и Луцке — День города.

uk.wikipedia

В Литве сегодня отмечают День черной ленты (отмечается как траурный день в честь подписания пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году, в этот день приспущены литовские флаги с черными лентами). В Румынии — День освобождения от нацистской оккупации, в Бразилии — День морской авиации, в Беларуси — День работников государственной статистики, в Иране — Национальный день врачей.

Памятные даты 23 августа

1866 — Пражским соглашением Венецию передано Королевству Италия.

1904 — запатентована автомобильная шинная цепь.

1939 — в Москве подписан Пакт Молотова — Риббентропа и секретный протокол к нему, по которому Европу поделили по сферам влияния Третий Рейх и СССР.

1942 — начало Сталинградской битвы.

1975 — открытие Харьковского метрополитена.

1998 — установлено звание Герой Украины.

Церковный праздник сегодня 23 августа

23 августа православная цекрва чтит память святого Лаврентия Римского, жившего в 3 веке и служившего архидьяконом римской христианской общины. Он был казнен во время гонения христиан императором Валерьяном.

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Что нельзя делать в этот день

На Лаврентия нельзя купаться в реках и любых других водоемах.

Не рекомендуется делать маникюр и педикюр.

Нельзя убирать в доме.

Стоит воздержаться от приготовления пищи.

Не стоит браться за спицы и иглы.

Приметы на 23 августа

В полдень на Лаврентия люди выходили смотреть на воду в реках и озерах: если она тихая и спокойная — осень будет тихой, а зима — без вьюг и метелей. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы предвещали хорошую рыбалку в конце лета — начале осени.

Если появилась вечерняя заря с красноватым оттенком, а заходящее солнце также раскраснелось — ночью будет гроза.

Когда в летнее время в прохладную погоду слышен гром, то такая погода будет долго.

Если сорняки летом растут особенно высокие — зима снежная.

Перед ненастьем цветоножки картофеля сгибаются вниз.

Если морковь склонилась — скоро будут дожди.

Associated Press

Именины 23 августа

День ангела (именины) сегодня, 23 августа, празднуют: Афанасий, Вячеслав, Роман.

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