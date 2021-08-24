24 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Сегодня Украина празднует 30-летие Дня Независимости.

Какой сегодня день

Во вторник, 24 августа, Украина празднует День Независимости. Киргизия в этот день отмечает День внутренних войск, Либерия — День флага. В США отмечается Национальный день вафель, а в мире празднуют День рождение картофельных чипсов.

Памятные даты 24 августа

1853 — выпущены первые картофельные чипсы.

1949 — вступил в силу договор о создании НАТО.

1968 — Франция провела первые испытания ядерного оружия.

1991 — Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины (День Независимости Украины).

1995 — выпущен Windows 95.

2006 — Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет.

Церковный праздник сегодня 24 августа

24 августа православная церковь чтит память мученика архидиакона Евпла, который жил в Сицилии в III веке. Он пострадал в 304 году от императоров Диоклитиана (284-305) и Максимиана (284-305). Он служил в сицилийском городе Катани. Всегда нося с собой Евангелие, святой Евпл бесстрашно проповедовал язычникам о Христе. Однажды, когда он читал и объяснял Евангелие народу, его схватили и представили правителю города Калвисиану. Святой Евпл исповедал себя христианином и обличил идольское нечестие. За это его подвергли мучениям. Раненого святого бросили в темницу, где он пробыл в молитве 7 дней. Вывел в темнице мученику источник воды для утоления жажды.

Представ вторично судье, укрепленный и радостный, он вновь исповедал веру во Христа и обличил мучителя за пролитие крови невинных христиан. Судья велел оторвать святому уши и отрубить голову. Когда святого повели на казнь, ему на шею повесили Евангелие. Попросив время на молитву, архидиакон стал опять читать и разъяснять народу Евангелие. Многие из язычников уверовали во Христа. Воины взяли архидиакона и усекли мечом.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя употреблять алкоголь 24 августа, поскольку человеку, который выпил, обязательно появятся покойники и накажут его.

Нельзя на Евпла ныть и жаловаться на жизнь и судьбу, не стоит в этот день чрезмерно лениться и думать о своих страхах.

Нельзя ходить на рыбалку к водоемам, поскольку утопленники могут в воду затянуть.

Приметы на 24 августа

На Руси день Евпатия (Евпла) Коловрата считался страшным. Существовало поверье, что на болотах появляется белый конь, он скачет по земле, пытаясь найти своего погибшего всадника. К ночи конь приходит на кладбище, где обегает все могилы, раскапывает землю и жалобно плачет над покойниками. В это же время слышится громкий свист и чудесное пение. Говорили, что смельчаки пытались поймать белого коня, но ни у кого это не получилось.

На Евпатия обычно начинали стричь овец. По расчетам крестьян, барашки раз успевали обрасти заново до наступления холодов. И людям состриженная шерсть была кстати: мастерицы пряли нити и вязали теплые вещи к приближению зимы, а мастера изготавливали валенки.

pixabay.com

Если ветер, ранее дувший несколько дней, наконец, прекращается, то можно надеяться на хорошую погоду в скором времени.

Дождь во время восхода солнца — примета к тому, что непогода продлится в течение нескольких дней.

Если день Евпла выпадает на новолуние, в это время стоит ясная погода — в сентябре дождей будет очень мало.

Утром туман стелется над поверхностью водоемов — примета того, что будет несколько погожих дней.

Если звезды сильно мерцают на рассвете, то через 2-3 дня будет дождь.

Много орехов, а мало грибов — к холодной и снежной зиме.

Погода без ветра — к теплу.

Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.

Именины 24 августа

День ангела (именины) сегодня, 24 августа, празднуют: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Федор.

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