Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить

Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить

День, когда категорически не рекомендуется грустить и печалиться, не зря же он выпадает на государственный праздник.

Люди станут раскрепощенными и внутренне свободными, поэтому им будет легко общаться. Удачными обещают быть любые празднества – можно гулять по улицам, встречаться с друзьями в кафе, выезжать за город на пикник. Главное, не терять голову от расслабленности и алкоголя, которым грех не побаловать себя в такой день.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 24 августа для Овнов

Отдыхая и развлекаясь – благо, нам календаре праздничный день, – постарайтесь снизить физическую нагрузку: не стоит бегать, делать резкие движения и поднимать тяжести – велик риск получить травму.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 24 августа для Тельцов

Хорошее настроение поможет поддержать классическая музыка, качественная литература, культовые спектакли, пусть даже и просмотренные в записи, и, конечно же, общение с любимыми людьми.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 24 августа для Близнецов

День, когда можно не переживать из-за того, как вы выглядите в глазах окружающих: скорее всего, их вид будет мало отличаться от вашего, но терять контроль над ситуацией все же не стоит.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 24 августа для Раков

Несмотря на праздник, день благоприятен для перехода на новый режим питания – диету или ограничения: лишние килограммы, которые удастся сдвинуть с места в это время, скорее всего, уже не вернутся обратно.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 24 августа для Львов

Из-за риска пищевых отравлений, которые вероятны в теплый летний день, необходимо внимательно следить за свежестью и качеством употребляемых в пищу продуктов – испорченные лучше выбросить.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 24 августа для Дев

Свободное время рекомендуется потратить на мероприятия, проведенные на природе: вспомните, когда вы в последний раз были на свежем воздухе, и смело отправляйтесь на пикник.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 24 августа для Весов

Инстинкты, которые дадут о себе знать в этот день, необходимо держать под контролем, в противном случае уже завтра вы можете пожалеть о своем откровенном поведении, но будет поздно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 24 августа для Скорпионов

Почувствовав, что ваш оптимизм иссякает, сделайте себе пару небольших, но обязательно приятных подарков – они не только поднимут настроение, но и окажутся весьма кстати, если, конечно, вы правильно их выберете.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 24 августа для Стрельцов

Чтобы на успешную работу не повлияли перепады настроения – от эйфории к отчаянию и обратно, которые вы можете испытывать в этот день, необходимо сознательно настраивать себя на позитив.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 24 августа для Козерогов

Не стоит обращать внимания на препятствия, которые в этот день могут возникнуть на пути к заветной цели. Они далеко не так страшны, как может показаться на первый взгляд, и разрушатся при первом же соприкосновении.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 24 августа для Водолеев

День, когда важно соблюдать осторожность – как на улице, так и дома: нельзя общаться с незнакомыми людьми, ходить по безлюдным улицам в темное время суток и беспечно обращаться с газом и электроприборами.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 24 августа для Рыб

Скучать в праздничный день не только глупо, но и преступно – во всяком случае, так считает Луна, которая призывает радоваться и веселиться – разумеется, здесь – как, впрочем, и везде – нужно помнить о чувстве меры.

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