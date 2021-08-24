Народные приметы, обряды и обычаи 24 августа

В тихую погоду с деревьев падают сухие ветви — на непогоду.

24 серно церковь и верующие чтят память мученика архидиакона Евпла, преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Федора, князя Острожского, Печерского, в Дальних пещерах, мученицы Сусанны, девы и с ней Гая, папы Римского, Гавиния, пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и Куфия.

24 августа: церковный праздник

Евпл Катанский или Святой Евпл Катанский — архидиакон времен Древнего Рима с г. Катания на острове Сицилия, Италия, раннехристианский святой, мученик (убит мечом) времен Диоклетиановог преследования.

Традиция чествования святого существует со времен Речи Посполитой — как у православных, так и католиков. Сейчас этот праздник общий для греко-католиков, католиков и православных по всей Украине.

24 августа: народные обычаи

В этот день люди шли собирать облепиху, как правило, по сей день она уже поспевала. Женщины потом дома варили облепиховое варенье или сушили ягоды.

24 августа: что стоит сделать

Ранее начинали стричь овец на Евпла, ведь шерсть животных уже достаточно сильно отрастала. Мастерицы 24 августа делали нити из овечьей шерсти, а потом вязали теплые вещи. Ранее верили, что в этот день деревьев постепенно начинают осыпаться листья.

24 августа: что нельзя делать

воздержаться от прогулок в одиночестве;

жаловаться на жизнь или судьбу.

24 августа: Украинские народные приметы

За сутки до дождя каштановых листьях появляются «слезы» липкие капли сока.

Если по ивовых ветвях стекает сок — за день жди непогоды.

Многие желудей на дубах — на теплую зиму.

В тихую погоду с деревьев падают сухие ветви — на непогоду.

В августе полетели на юг журавли — ранней будет зима.

Много ягод на рябине — осень будет дождливой, если мало — сухой.

Много орехов — голодный год.

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