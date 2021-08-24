Астрологический прогноз на 24 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день, когда можно веселиться и радоваться.
Символ дня: виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 8.
Цвет дня: цвет морской волны.
Камни дня: гематит, циркон.
За какую часть тела отвечает: весь организм в целом.
Болезни дня: необходимо опасаться серьезных травм, а также вирусных и инфекционных заболеваний – "зацепив" человека, они могут долго его не отпускать. Нежелательно злоупотреблять лекарствами – вместо пользы они принесут вред.
Слова дня: вижу цель – не замечаю препятствий.
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: день благоприятен для заключения брака, особенно это касается пар, которые давно живут вместе без официального оформления отношений.
Мистика дня: можно делать защитные обереги из целебных трав.
Табу дня: нельзя грустить – это может стать плохой приметой.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются эмоциональные и чувственные люди, которые не умеют жить без любви – как платонической, так и физической.
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