Астрологический прогноз на 24 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день, когда можно веселиться и радоваться.

Символ дня: виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 8.

Цвет дня: цвет морской волны.

Камни дня: гематит, циркон.

За какую часть тела отвечает: весь организм в целом.

Болезни дня: необходимо опасаться серьезных травм, а также вирусных и инфекционных заболеваний – "зацепив" человека, они могут долго его не отпускать. Нежелательно злоупотреблять лекарствами – вместо пользы они принесут вред.

Слова дня: вижу цель – не замечаю препятствий.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: день благоприятен для заключения брака, особенно это касается пар, которые давно живут вместе без официального оформления отношений.

Мистика дня: можно делать защитные обереги из целебных трав.

Табу дня: нельзя грустить – это может стать плохой приметой.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются эмоциональные и чувственные люди, которые не умеют жить без любви – как платонической, так и физической.

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