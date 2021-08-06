6 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

6 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Сегодня отмечают День Хиросимы — годовщину страшной трагедии, дня бомбардировки японского города Хиросима 6 августа 1945.

Какой сегодня день

Сегодня, 6 августа, в мире отмечается Международный день пива, Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, Международный день "Врачи мира за мир", в Боливии и Барбадосе — День Независимости, в Японии — Хиросимская мемориальная церемония мира.

Международный день пива

6 августа в большинстве стран мира отмечается Международный день пива. Это ежегодний неофициальный праздник, который проиходит в первую пятницу августа.

Цель праздника:

Собираться с друзьями и наслаждаться вкусом пива.

Приветствовать тех, кто ответственен за изготовление и подачи пива.

Объединять мир под флагом пива, празднуя этот день всеми нациями в один день.

В день праздника его участники угощают друг друга пивом, а также угощаются пивом, сваренным по рецептам других культур. Кроме того, неотъемлемой частью этого фестиваля является дегустация новых или редких сортов пива.

Associated Press

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

День Хиросимы, известный еще как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, отмечается ежегодно 6 августа. Памятная, тяжелая дата касается августа 1945 года, когда во время Второй мировой войны американский бомбардировщик "Энола Гей" сбросил ядерную бомбу на японский город Хиросима, повлекши гибель 90-140 тысяч человек.

Через 10 лет после окончания войны и в память о трагедии Хиросимы 6 августа 1955 этот город принял Первую Международную конференцию за запрещение атомного и водородного оружия. Акции против атомного оружия в этот день проводят и во многих других городах мира.

Люди посещают поминки на мемориале мира в Хиросиме 6 августа 1970 / Associated Press

День ангела 6 августа

День ангела (именины) сегодня, 6 августа, празднуют: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Кристина, Николай, Роман.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

Сегодня, 6 августа, православная церковь чтит память мучеников благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Это первые святые, которые были канонизированы как Русской, так и Константинопольской Церковью.

Борис и Глеб родились незадолго до Крещения Руси и воспитанные в христианском благочестии. Они были убиты своим старшим братом Святополком. Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором строится духовная жизнь человека и вообще всякая жизнь в обществе. В летописях есть упоминания о чудесах исцеления, происходивших у их гроба; о победах, одержанных их именем и помощью, о паломничестве князей к их гробу. В честь святых Бориса и Глеба построено много церквей.

uk.wikipedia

Кроме того, сегодня верующие отмечают день памяти мученицы Христины. Христина была дочерью благочестивых язычника, жителя Тира. Жила в III веке.

Отец готовил ее к посвящению в жрицы, устроил в своем доме небольшой храм, изолировал от мира, чтобы сохранить ее чистоту. В этой изоляции Кристина, рассуждая о религии, обращаясь с молитвой к идолам пережила озарение, открыв веру в Единого Бога Творца. Почти сразу к ней пришла и вера в Иисуса Христа, Сына Божьего — предание гласит, что через ангела.

uk.wikipedia

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Этот день в народе называют днем Бориса и Глеба. В этот день в древности крестьяне старались не выезжать в поля и луга, иначе там может произойти пожар. В основе такого поверья — многочисленные грозы, пора которых начиналась в августе, и которые сопровождались молниями, способными поджигать стоге сена. "На Глеба и Бориса за хлеб не берися", — говорили в народе.

Женщины и дети начинали собирать ягоды черемухи. Из них варили компоты и заготавливали в сушеном виде.

Приметы:

Кукушка низко летает — будет дождь.

Мухи начали жужжать рано утром — будет солнечная погода.

Домашние птицы прячутся в сарай — жди ненастья.

Роса до полудня — скоро гроза.

Пауки паутину плетут на хорошую погоду.

Что нельзя делать 6 августа

6 августа запрещается работать. Если труда избежать нельзя, лучше работать не в полную силу.

Нельзя расчесывать волосы старой расческой.

Не стоит спать на правом боку в ночь на 6 августа.

Что произошло в этот день

988 — условная дата Крещения Руси, принятие христианства киевским князем Владимиром.

1497 — в Бристоль вернулась экспедиция Джона Кабота, открывшая Канаду. Впрочем, все были уверены, что это Китай.

1649 — победа казаков в Зборовской битве. Преданный крымскими татарами Богдан Хмельницкий винит Москву, не оказала помощь; украинский-московские отношения ухудшаются.

1806 — Священная Римская империя после отказа императора Франца II от германской короны прекратила свое существование.

1889 — в Лондоне открыт отель "Савой", первая в мире гостиница с ванной в каждом номере.

1890 — убийца Кеммлер стал первым человеком, казненным на электрическом стуле.

1914 — Австро-Венгерская империя объявила войну Российской империи, а Королевство Сербия объявила войну Германской империи.

1926 — 19-летняя Гертруда Эдерле стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш.

1932 — открылся первый Венецианский кинофестиваль.

1945 — американский бомбардировщик "Энола Гей" сбросил ядерную бомбу на японский город Хиросима, повлекши гибель 90-140 тысяч человек.

1995 — хорватские власти объявили о ликвидации Республики Сербская Краина.

Дым поднимается на 6 тыс. Метров над Хиросимой 6 августа 1945 после того, как во время войны была сброшена первая атомная бомба. / Associated Press

Кто родился в этот день

1881 — Александр Флеминг, шотландский бактериолог, первым изобрел антибиотик пенициллин, лауреат Нобелевской премии по медицине 1945 года.

1928 — Нина Божко, украинская художница.

1928 — Энди Уорхол, американский художник, украинского (лемковского) происхождения, основатель художественной школы поп-арта.

1972 — Джерри Галливелл, бывшая лидер группы "Spice Girls".

1973 — Вера Фармига, американская киноактриса украинского происхождения.

Художник и продюсер Энди Уорхол в Лондоне, 1 августа 1971. / Associated Press

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