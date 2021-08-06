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6 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

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6 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

pixabay.com

Сегодня отмечают День Хиросимы — годовщину страшной трагедии, дня бомбардировки японского города Хиросима 6 августа 1945.

Какой сегодня день

Сегодня, 6 августа, в мире отмечается Международный день пива, Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, Международный день "Врачи мира за мир", в Боливии и Барбадосе — День Независимости, в Японии — Хиросимская мемориальная церемония мира.

Международный день пива

6 августа в большинстве стран мира отмечается Международный день пива. Это ежегодний неофициальный праздник, который проиходит в первую пятницу августа.

Цель праздника:

  • Собираться с друзьями и наслаждаться вкусом пива.
  • Приветствовать тех, кто ответственен за изготовление и подачи пива.
  • Объединять мир под флагом пива, празднуя этот день всеми нациями в один день.

В день праздника его участники угощают друг друга пивом, а также угощаются пивом, сваренным по рецептам других культур. Кроме того, неотъемлемой частью этого фестиваля является дегустация новых или редких сортов пива.

© Associated Press
Associated Press

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

День Хиросимы, известный еще как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, отмечается ежегодно 6 августа. Памятная, тяжелая дата касается августа 1945 года, когда во время Второй мировой войны американский бомбардировщик "Энола Гей" сбросил ядерную бомбу на японский город Хиросима, повлекши гибель 90-140 тысяч человек.

Через 10 лет после окончания войны и в память о трагедии Хиросимы 6 августа 1955 этот город принял Первую Международную конференцию за запрещение атомного и водородного оружия. Акции против атомного оружия в этот день проводят и во многих других городах мира.

Люди посещают поминки на мемориале мира в Хиросиме 6 августа 1970 / © Associated Press
Люди посещают поминки на мемориале мира в Хиросиме 6 августа 1970 / Associated Press

День ангела 6 августа

День ангела (именины) сегодня, 6 августа, празднуют: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Кристина, Николай, Роман.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

Сегодня, 6 августа, православная церковь чтит память мучеников благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Это первые святые, которые были канонизированы как Русской, так и Константинопольской Церковью.

Борис и Глеб родились незадолго до Крещения Руси и воспитанные в христианском благочестии. Они были убиты своим старшим братом Святополком. Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором строится духовная жизнь человека и вообще всякая жизнь в обществе. В летописях есть упоминания о чудесах исцеления, происходивших у их гроба; о победах, одержанных их именем и помощью, о паломничестве князей к их гробу. В честь святых Бориса и Глеба построено много церквей.

© uk.wikipedia
uk.wikipedia

Кроме того, сегодня верующие отмечают день памяти мученицы Христины. Христина была дочерью благочестивых язычника, жителя Тира. Жила в III веке.

Отец готовил ее к посвящению в жрицы, устроил в своем доме небольшой храм, изолировал от мира, чтобы сохранить ее чистоту. В этой изоляции Кристина, рассуждая о религии, обращаясь с молитвой к идолам пережила озарение, открыв веру в Единого Бога Творца. Почти сразу к ней пришла и вера в Иисуса Христа, Сына Божьего — предание гласит, что через ангела.

© uk.wikipedia
uk.wikipedia

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Этот день в народе называют днем Бориса и Глеба. В этот день в древности крестьяне старались не выезжать в поля и луга, иначе там может произойти пожар. В основе такого поверья — многочисленные грозы, пора которых начиналась в августе, и которые сопровождались молниями, способными поджигать стоге сена. "На Глеба и Бориса за хлеб не берися", — говорили в народе.

Женщины и дети начинали собирать ягоды черемухи. Из них варили компоты и заготавливали в сушеном виде.

Приметы:

  • Кукушка низко летает — будет дождь.
  • Мухи начали жужжать рано утром — будет солнечная погода.
  • Домашние птицы прячутся в сарай — жди ненастья.
  • Роса до полудня — скоро гроза.
  • Пауки паутину плетут на хорошую погоду.

Что нельзя делать 6 августа

  • 6 августа запрещается работать. Если труда избежать нельзя, лучше работать не в полную силу.
  • Нельзя расчесывать волосы старой расческой.
  • Не стоит спать на правом боку в ночь на 6 августа.

Что произошло в этот день

  • 988 — условная дата Крещения Руси, принятие христианства киевским князем Владимиром.
  • 1497 — в Бристоль вернулась экспедиция Джона Кабота, открывшая Канаду. Впрочем, все были уверены, что это Китай.
  • 1649 — победа казаков в Зборовской битве. Преданный крымскими татарами Богдан Хмельницкий винит Москву, не оказала помощь; украинский-московские отношения ухудшаются.
  • 1806 — Священная Римская империя после отказа императора Франца II от германской короны прекратила свое существование.
  • 1889 — в Лондоне открыт отель "Савой", первая в мире гостиница с ванной в каждом номере.
  • 1890 — убийца Кеммлер стал первым человеком, казненным на электрическом стуле.
  • 1914 — Австро-Венгерская империя объявила войну Российской империи, а Королевство Сербия объявила войну Германской империи.
  • 1926 — 19-летняя Гертруда Эдерле стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш.
  • 1932 — открылся первый Венецианский кинофестиваль.
  • 1945 — американский бомбардировщик "Энола Гей" сбросил ядерную бомбу на японский город Хиросима, повлекши гибель 90-140 тысяч человек.
  • 1995 — хорватские власти объявили о ликвидации Республики Сербская Краина.
Дым поднимается на 6 тыс. Метров над Хиросимой 6 августа 1945 после того, как во время войны была сброшена первая атомная бомба. / © Associated Press
Дым поднимается на 6 тыс. Метров над Хиросимой 6 августа 1945 после того, как во время войны была сброшена первая атомная бомба. / Associated Press

Кто родился в этот день

  • 1881 — Александр Флеминг, шотландский бактериолог, первым изобрел антибиотик пенициллин, лауреат Нобелевской премии по медицине 1945 года.
  • 1928 — Нина Божко, украинская художница.
  • 1928 — Энди Уорхол, американский художник, украинского (лемковского) происхождения, основатель художественной школы поп-арта.
  • 1972 — Джерри Галливелл, бывшая лидер группы "Spice Girls".
  • 1973 — Вера Фармига, американская киноактриса украинского происхождения.
Художник и продюсер Энди Уорхол в Лондоне, 1 августа 1971. / © Associated Press
Художник и продюсер Энди Уорхол в Лондоне, 1 августа 1971. / Associated Press

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